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酒標藏6666元大獎！WAT虎哩好運6入雞尾酒禮盒限量上架

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
WAT推出虎哩好運雞尾酒禮盒，以6入雞尾酒搭配芒果可樂達雞尾酒軟糖。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT推出虎哩好運雞尾酒禮盒，以6入雞尾酒搭配芒果可樂達雞尾酒軟糖。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

創意無限的WAT，推出限量「虎哩好運雞尾酒禮盒」，以6入雞尾酒搭配芒果可樂達雞尾酒軟糖，並以金光閃閃拉霸機設計新年酒標，撕開拉霸機上的貼紙，就有機會抽到價值6666元的優惠及其它隨機獎項。禮盒內含「凍檸茶」、「洛神青梅」以及「楊枝甘露」三種熱銷雞尾酒，每個禮盒皆附贈「虎氣來」紅包袋，售價1388元，即日起WAT全台門市上架，數量有限，售完為止

WAT精選三款適合年節氣氛的雞尾酒，送禮自用都別具意義。「楊枝甘露雞尾酒」以新鮮芒果及葡萄柚結合蘭姆酒的純淨，入口甜香軟媚，尾韻清酸爽脆，讓你喝了新春喜「楊楊」。

「洛神青梅雞尾酒」的玫紅酒色特別討喜，是以低溫萃取洛神及玫瑰精華，搭配青梅與蔓越莓果香，花香伴隨甘酸鹹甜，令人回味無窮，開年事事有「神」助。

「凍檸茶雞尾酒」以錫蘭紅茶佐以白蘭地增添微醺感，再加入現切檸檬的清新香氣，搭配上過年期間的重口味菜色，酸甜解膩，「檸」聚財氣一路發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

撕開WAT酒瓶拉霸機上的貼紙，就有機會抽到價值6666元的優惠及其它隨機獎項。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
撕開WAT酒瓶拉霸機上的貼紙，就有機會抽到價值6666元的優惠及其它隨機獎項。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT精選三款適合年節氣氛的雞尾酒，成為「虎哩好運6入雞尾酒禮盒」。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT精選三款適合年節氣氛的雞尾酒，成為「虎哩好運6入雞尾酒禮盒」。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

芒果 紅酒

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