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無印良品年度10大銷售 冠軍20萬人買、亞軍1天賣百台

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
無印良品年度銷售第2名-超音波芬香噴霧器，1,690-2,590元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售第2名-超音波芬香噴霧器，1,690-2,590元。圖／MUJI無印良品提供

好用、好看、高質感又好入手的生活用品，總能吸引不少人搶著入手，日本居家品牌MUJI無印良品，近期公布2021年度銷售前10名，從名單中可看出，因為疫情關係，大家待在家時間變多，因此療癒系、寢具等商品都有入榜，而銷售冠軍一年可以賣出20萬個，讓人吃驚。

第10名、懶骨頭沙發

因為在家時間多了，能夠任意搬移、可以坐、臥、躺的懶骨頭沙發，持續熱賣，2021年賣出近萬顆，還能更換不同椅套素材與顏色。

第9名、柔舒水洗棉寢織系列

舒適的寢具是2021年的重點商品，採用水洗加工，能有柔軟觸感，且2021年降價43%，讓更多人好入手。

第8名、棉天竺含落棉寢織系列

棉天竺含落棉寢織系列，一直都有死忠愛用者，採用T恤常用的天竺織法，觸感極佳，且使用3年以上沒有使用農藥或化學肥料的土壤培育的有機棉製成。

第7名、聚丙烯檔案盒系列

居家辦公，更顯示收納的重要性，以耐用、防水聚丙烯素材製成的檔案盒，可整齊收納各式文具、報紙與雜誌等資料，更能夠發揮創意，收納其他物品，如廚具等。

第6名、壓克力收納系列

多年都在銷售榜上有名的壓克力收納系列，不易刮傷材質，可用於文具、美妝品、飾品等小物收納的多用途收納盒。

第5名、自由換芯膠墨筆

在2021年銷售突破140萬支，筆管與筆芯皆可自由替換，能自己挑選顏色，也有0.38、0.5及及0.7等粗細的筆芯，許多人都愛用。

第4名、空氣循環風扇

居家工作時間，讓空氣循環風扇也熱賣，且在設計上與一般循環扇的扇葉形狀不同，採用在迴轉方向的扇葉前端能大量推出空氣的迴力棒型扇葉，兼具大風量與降低噪音。

第3名、軟質聚乙烯收納盒系列

2021年賣出超過30萬個，採用使用PE素材，製成軟質的收納用品，耐水且耐冷，可廣泛運用在各種場所。

第2名、超音波芬香噴霧器

面對疫情時，在家時光特別需要放鬆，也讓超音波芬香噴霧器，採用超音波震動原理擴散精油香氣，平均一天可以賣出近百台。

第1名、撥水加工有機棉舒適休閒鞋

榮登銷售冠軍的是撥水加工有機棉舒適休閒鞋，2021年賣出近20萬雙，具有獨特的可支撐足弓鞋墊，讓走路更舒服，鞋面採用撥水加工處理的有機棉素材製成，不易沾水，被許多人稱讚好穿、好搭配且價格實惠。

無印良品年度銷售懶骨頭沙發，2,980-4,990元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售懶骨頭沙發，2,980-4,990元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售柔舒水洗棉寢織系列，90-790元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售柔舒水洗棉寢織系列，90-790元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售第1名-撥水加工有機棉舒適休閒鞋，699元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售第1名-撥水加工有機棉舒適休閒鞋，699元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售棉天竺含落棉寢織系列，190-1,480元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售棉天竺含落棉寢織系列，190-1,480元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售聚丙烯檔案盒系列，39-399元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售聚丙烯檔案盒系列，39-399元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售空氣循環風扇，1,980-2,980元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售空氣循環風扇，1,980-2,980元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售壓克力收納系列，40-1,190元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售壓克力收納系列，40-1,190元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售自由換芯膠墨筆，29元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售自由換芯膠墨筆，29元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售軟質聚乙烯收納盒系列，59-399元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品年度銷售軟質聚乙烯收納盒系列，59-399元。圖／MUJI無印良品提供

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