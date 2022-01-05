匠心推13款「鋼彈聯名口罩」！3大機體完整帥氣現身

鋼彈迷準備帥氣炸裂！台灣口罩大廠康匠旗下品牌「匠心」攜手香港羚邦集團代理的「機動戰士鋼彈UC」推出3大系列、共13款「鋼彈聯名口罩」，首推粉絲必收的「完整機體系列」，有別於市面上小圖樣印刷，匠心運用定位印刷技術，讓口罩不論是折起或拉開都能看到獨角獸、新安洲及剎帝利完整機體的酷炫英姿；「局部機體系列」以兩大人氣機體獨角獸、新安洲為靈感，每盒兩款一次收錄兩大陣營最強機體；集結機體配色的「數位迷彩系列」更有報喪女妖專屬設計款。「鋼彈聯名口罩」推出成人版及孩童版，每盒20入售價170元，1月12日起於台灣康匠官網與全台7-ELEVEN等通路同步販售。

匠心「鋼彈聯名口罩—完整機體系列」，共有「獨角獸模式」、「新安洲裝甲」、「剎帝利裝甲」三大機體，「獨角獸模式」完美還原動畫中右手握光束麥格農步槍、左手拿護盾的戰鬥姿勢，搭配大面積裝甲接縫線條背景圖樣，展示出主角機體的氣場；「新安洲裝甲」選擇動畫中機體飛行的姿勢，連胸前新吉翁標誌都細緻還原，再搭配鮮紅色背景圖樣，展現被稱為「紅色彗星再現」的霸氣風範；「剎帝利裝甲」以展開四片如葉子般護甲的型態，搭配墨綠背景底色，讓人聯想到駕駛員瑪莉妲冷靜沈穩的特質。

「鋼彈聯名口罩—局部機體系列」以獨角獸毀滅模式的機體頭部面具及外部裝甲張開後，展露出內部紅色燐光的精神感應框架為靈感，打造出「獨角獸模式」及「獨角獸毀滅模式」，每盒兩款一次全收錄；新吉翁陣營則推出新安洲機體頭部面具的「新安洲模式」，以及機體胸前象徵意味濃厚的新吉翁標誌「吉翁公國」，一盒即可獲得兩種款式。

兼具設計美感與日常配戴性的「鋼彈聯名口罩–數位迷彩系列」，以獨角獸、新安洲、剎帝利、報喪女妖及薩克等機體的配色做為設計概念，其中獨角獸以毀滅模式及解放模式兩種不同型態為主題，推出紅色燐光的「獨角獸數位迷彩」與綠色燐光的「解放版獨角獸數位迷彩」兩款；而獨角獸二號機報喪女妖以毀滅模式發動時精神感應框架發出金色光芒的型態為靈感，打造「報喪女妖數位迷彩」款，藍黑底色配上金黃線條的時尚大氣風格，就算不是鋼彈迷也能輕鬆駕馭。