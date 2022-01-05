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蛇就是辣！Krystal蛇腰、Chiara深V秀寶格麗蛇形珠寶
蛇的蜿蜒與神秘，讓人充滿想像，也成為性感的象徵，更是寶格麗（BVLGARI）經典Serpenti系列珠寶的靈感泉源。日前韓星Krystal出席2021 KBS演技大賞紅毯，以一身合身的金色禮服展現姣好的身材曲線，並堆疊配戴多款寶格麗的Serpenti靈蛇系列玫瑰金珠寶，又美又辣，被認為是當天最佳紅毯造型之一。除了玫瑰金的溫潤光澤與禮服相呼應，她更細心選搭鑲嵌紅碧璽和紅玉髓的Serpenti系列戒指，以映襯紅地毯的暖色調完美亮相。
身為寶格麗代言人的最強時尚網紅Chiara Ferragni，近日在IG發佈的全新性感造型，也配戴了寶格麗的Serpenti系列珠寶。大開深V到腰部的印花連身衣與網襪已經相當大膽搶眼，她更以頂級珠寶中造型較為具象的Serpenti系列項鍊畫龍點睛，為性感增添霸氣與神秘魅力。而內搭比基尼和黑色褲裝造型，連身腰鍊為性感大大加分，她更點綴上Serpenti系列中較為抽象幾何圖騰的耳環，火辣程度看不出來已經是兩個孩子的媽，更完美展現了寶格麗Serpenti系列珠寶的個性魅力。
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