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蛇就是辣！Krystal蛇腰、Chiara深V秀寶格麗蛇形珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti系列高級珠寶鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列高級珠寶鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供

蛇的蜿蜒與神秘，讓人充滿想像，也成為性感的象徵，更是寶格麗（BVLGARI）經典Serpenti系列珠寶的靈感泉源。日前韓星Krystal出席2021 KBS演技大賞紅毯，以一身合身的金色禮服展現姣好的身材曲線，並堆疊配戴多款寶格麗的Serpenti靈蛇系列玫瑰金珠寶，又美又辣，被認為是當天最佳紅毯造型之一。除了玫瑰金的溫潤光澤與禮服相呼應，她更細心選搭鑲嵌紅碧璽和紅玉髓的Serpenti系列戒指，以映襯紅地毯的暖色調完美亮相。

身為寶格麗代言人的最強時尚網紅Chiara Ferragni，近日在IG發佈的全新性感造型，也配戴了寶格麗的Serpenti系列珠寶。大開深V到腰部的印花連身衣與網襪已經相當大膽搶眼，她更以頂級珠寶中造型較為具象的Serpenti系列項鍊畫龍點睛，為性感增添霸氣與神秘魅力。而內搭比基尼和黑色褲裝造型，連身腰鍊為性感大大加分，她更點綴上Serpenti系列中較為抽象幾何圖騰的耳環，火辣程度看不出來已經是兩個孩子的媽，更完美展現了寶格麗Serpenti系列珠寶的個性魅力。

BVLGARI Serpenti系列頂級紅寶石與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級紅寶石與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
韓星Krystal近日配戴寶格麗珠寶出席2021 KBS演技大賞。圖／摘自Krystal IG
韓星Krystal近日配戴寶格麗珠寶出席2021 KBS演技大賞。圖／摘自Krystal IG
韓星Krystal近日配戴寶格麗珠寶出席2021 KBS演技大賞。圖／摘自Krystal IG
韓星Krystal近日配戴寶格麗珠寶出席2021 KBS演技大賞。圖／摘自Krystal IG
網紅Chiara Ferragni分享自己配戴寶格麗Serpenti系列珠寶的性感造型。圖／摘自IG
網紅Chiara Ferragni分享自己配戴寶格麗Serpenti系列珠寶的性感造型。圖／摘自IG
網紅Chiara Ferragni分享自己配戴寶格麗Serpenti系列珠寶的性感造型。圖／摘自IG
網紅Chiara Ferragni分享自己配戴寶格麗Serpenti系列珠寶的性感造型。圖／摘自IG
Krystal配戴的BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金半鑲鑽手環，約26萬9,200元。圖／寶格麗提供
Krystal配戴的BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金半鑲鑽手環，約26萬9,200元。圖／寶格麗提供
韓星Krystal與網紅Chiara Ferragni近日配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自IG
韓星Krystal與網紅Chiara Ferragni近日配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自IG
Krystal配戴的BVGLARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅玉髓細版戒指，約11萬9,700元。圖／寶格麗提供
Krystal配戴的BVGLARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅玉髓細版戒指，約11萬9,700元。圖／寶格麗提供
網紅Chiara Ferragni分享自己配戴寶格麗Serpenti系列珠寶的性感造型。圖／摘自IG
網紅Chiara Ferragni分享自己配戴寶格麗Serpenti系列珠寶的性感造型。圖／摘自IG
網紅Chiara Ferragni分享自己配戴寶格麗Serpenti系列珠寶的性感造型。圖／摘自IG
網紅Chiara Ferragni分享自己配戴寶格麗Serpenti系列珠寶的性感造型。圖／摘自IG
Krystal配戴的BVGLARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅玉髓寬版戒指，約15萬6,800元。圖／寶格麗提供
Krystal配戴的BVGLARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅玉髓寬版戒指，約15萬6,800元。圖／寶格麗提供
Krystal配戴的BVLGARI Serpenti雙頭蛇玫瑰金鑽石與紅碧璽戒指，約27萬3,800元。圖／寶格麗提供
Krystal配戴的BVLGARI Serpenti雙頭蛇玫瑰金鑽石與紅碧璽戒指，約27萬3,800元。圖／寶格麗提供
Krystal配戴的BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金單圈鑲鑽戒指，約22萬0,800元。圖／寶格麗提供
Krystal配戴的BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金單圈鑲鑽戒指，約22萬0,800元。圖／寶格麗提供
韓星Krystal近日配戴寶格麗珠寶出席2021 KBS演技大賞。圖／摘自Krystal IG
韓星Krystal近日配戴寶格麗珠寶出席2021 KBS演技大賞。圖／摘自Krystal IG
韓星Krystal近日配戴寶格麗珠寶出席2021 KBS演技大賞。圖／摘自Krystal IG
韓星Krystal近日配戴寶格麗珠寶出席2021 KBS演技大賞。圖／摘自Krystal IG

珠寶 網紅 比基尼

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