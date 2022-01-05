快訊

封城一直來：中國坦承「武漢封城後最慘疫情」何解？

房價如何下來？ 趨勢專家曝「其實不用打房」

虎年就是Onitsuka Tiger主場！應景新品將傳統穿出時髦感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Onitsuka Tiger因應農曆新年到來，運用老虎圖騰創造一系列搶眼新裝與鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger因應農曆新年到來，運用老虎圖騰創造一系列搶眼新裝與鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

不到一個月就要迎接農曆新年，眾品牌們無不都推出關於虎年的產品，但若要說到最應景，沒有人可以比得上日本休閒時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）。在這季也因應新年到來，運用老虎圖騰創造一系列搶眼新裝與鞋款，更提供童鞋與童裝款式，讓身為父母的消費者也能搭配出時髦親子造型。

Onitsuka Tiger在二次大戰後的1949年誕生，品牌創辦人鬼塚喜八郎就在神戶成立「鬼塚株式會社」，由於當時的日本正百業待興，因此讓他想到了以「日行千里路、行動最敏捷、亞洲最強的百獸之王」的老虎為名，追求極致的舒適與創新設計，打造「Onitsuka Tiger」品牌。所以從一開始「老虎」就是品牌的DNA，有著密不可分的關係。後來到了1966年為了加固鞋身、讓鞋子更好穿，Onitsuka Tiger的「虎爪紋」問世，被運用在多款鬼塚虎運動鞋上，成為經典標誌。

Onitsuka Tiger TIGER GRAPHIC系列中童鞋（後）2,080元、小童鞋（前）1,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger TIGER GRAPHIC系列中童鞋（後）2,080元、小童鞋（前）1,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

值得一提的是「虎爪紋」的波浪的線形設計是紀念品牌的創始地神戶，並透過藍色代表平靜與海浪；紅色展現年輕人的熱情與勇往直前的精神。也因為Onitsuka Tiger每件產品，皆經由日本職人精神和細膩工藝而生，經得起時間考驗，受到不同世代的喜愛，更是時尚造型師的最愛。連近期Netflix的夯劇《華燈初上》都能看到品牌鞋款的蹤跡，說明了Onitsuka Tiger的雋永設計能跨越時代。

而2022的生肖年輪到老虎登場，對Onitsuka Tiger而言根本就是主場，所以品牌就運用了不同風格的老虎圖騰為主軸，使用於上衣和經典鞋款上。像是在拼接上衣的威風凜凜的虎頭，或是童趣的卡通老虎以刺繡形式出現在T恤胸前，甚至還有慵懶躺臥的老虎等多變樣貌，滿足不同消費者。其中TIGER GRAPHIC系列鞋，在鞋面畫上5隻普普風的卡通老虎，鞋墊上並印有左右腳的虎掌，同系列童鞋更是萌度破表，絕對是親子裝搭配首選。

Onitsuka Tiger刺繡老虎孩童上衣1,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger刺繡老虎孩童上衣1,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger卡通老虎中性上衣1,680元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger卡通老虎中性上衣1,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger HISTORY GRAPHIC小童鞋1,780元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger HISTORY GRAPHIC小童鞋1,780元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger TIGER GRAPHIC MEXICO 66鞋3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger TIGER GRAPHIC MEXICO 66鞋3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger虎頭拼接設計中性長袖上衣4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger虎頭拼接設計中性長袖上衣4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger HISTORY GRAPHIC鞋3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger HISTORY GRAPHIC鞋3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66鞋3,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MEXICO 66鞋3,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

品牌 日本

延伸閱讀

農曆新年除水果、禮券外可送什麼禮？ 網友推：這個最實用

三星擬定「TIGER」虎年策略 要拉下蘋果

結合典藏印花 GUCCI虎年限定系列連包裝都很美

MLB／昔日卡布雷拉交易案大物退休 生涯是浪人15年換過10隊

相關新聞

獨／路易莎開健身房 新品牌Self Room跨足健身市場

去年才剛上興櫃的餐飲股路易莎咖啡（2758）近期悄悄推出新品牌，不過，有別於其他餐飲集團多在餐飲體系展開多品牌規劃，路易...

「TOKYO BANANA 」登台！經典香蕉蛋糕台灣也吃得到了

日本代表性的伴手禮甜點「TOKYO BANANA 東京香蕉」，在台灣也買得到了！TOKYO BANANA 東京香蕉宣佈，...

虎年就是Onitsuka Tiger主場！應景新品將傳統穿出時髦感

不到一個月就要迎接農曆新年，眾品牌們無不都推出關於虎年的產品，但若要說到最應景，沒有人可以比得上日本休閒時尚品牌Onit...

迎虎年！momo購物網「跳跳虎」限量集點加價購超萌亮相

迎接2022虎年到來，momo購物網開春第一檔集點加價購推出迪士尼超人氣動畫角色「跳跳虎」官方授權限量商品，包含收納袋、...

電商搶年節商機 台中農產大福袋香米吃滿1整年

春節將屆，台中市政府農業局看好民眾過年和企業送禮的採購需求，今天結合網路電商「普利共好商城」舉辦2022虎虎哈喜新春年貨...

時尚豹紋超美！CSD中衛推親子「豹吻」口罩

美麗的豹紋不僅散發神秘野性魅力，更是時尚界經典時髦元素，服裝、皮件、帽子、鞋類或墨鏡都經常可見豹紋踪影，近年來口罩已成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。