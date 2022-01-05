虎年就是Onitsuka Tiger主場！應景新品將傳統穿出時髦感

不到一個月就要迎接農曆新年，眾品牌們無不都推出關於虎年的產品，但若要說到最應景，沒有人可以比得上日本休閒時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）。在這季也因應新年到來，運用老虎圖騰創造一系列搶眼新裝與鞋款，更提供童鞋與童裝款式，讓身為父母的消費者也能搭配出時髦親子造型。

Onitsuka Tiger在二次大戰後的1949年誕生，品牌創辦人鬼塚喜八郎就在神戶成立「鬼塚株式會社」，由於當時的日本正百業待興，因此讓他想到了以「日行千里路、行動最敏捷、亞洲最強的百獸之王」的老虎為名，追求極致的舒適與創新設計，打造「Onitsuka Tiger」品牌。所以從一開始「老虎」就是品牌的DNA，有著密不可分的關係。後來到了1966年為了加固鞋身、讓鞋子更好穿，Onitsuka Tiger的「虎爪紋」問世，被運用在多款鬼塚虎運動鞋上，成為經典標誌。

Onitsuka Tiger TIGER GRAPHIC系列中童鞋（後）2,080元、小童鞋（前）1,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

值得一提的是「虎爪紋」的波浪的線形設計是紀念品牌的創始地神戶，並透過藍色代表平靜與海浪；紅色展現年輕人的熱情與勇往直前的精神。也因為Onitsuka Tiger每件產品，皆經由日本職人精神和細膩工藝而生，經得起時間考驗，受到不同世代的喜愛，更是時尚造型師的最愛。連近期Netflix的夯劇《華燈初上》都能看到品牌鞋款的蹤跡，說明了Onitsuka Tiger的雋永設計能跨越時代。

而2022的生肖年輪到老虎登場，對Onitsuka Tiger而言根本就是主場，所以品牌就運用了不同風格的老虎圖騰為主軸，使用於上衣和經典鞋款上。像是在拼接上衣的威風凜凜的虎頭，或是童趣的卡通老虎以刺繡形式出現在T恤胸前，甚至還有慵懶躺臥的老虎等多變樣貌，滿足不同消費者。其中TIGER GRAPHIC系列鞋，在鞋面畫上5隻普普風的卡通老虎，鞋墊上並印有左右腳的虎掌，同系列童鞋更是萌度破表，絕對是親子裝搭配首選。

Onitsuka Tiger刺繡老虎孩童上衣1,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger卡通老虎中性上衣1,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger HISTORY GRAPHIC小童鞋1,780元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger TIGER GRAPHIC MEXICO 66鞋3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger虎頭拼接設計中性長袖上衣4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger HISTORY GRAPHIC鞋3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供