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迎虎年！momo購物網「跳跳虎」限量集點加價購超萌亮相

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「虎虎生風負離子吹風機」換購點數2點＋換購價499元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「虎虎生風負離子吹風機」換購點數2點＋換購價499元。圖／momo購物網提供

迎接2022虎年到來，momo購物網開春第一檔集點加價購推出迪士尼超人氣動畫角色「跳跳虎」官方授權限量商品，包含收納袋、隨身噴霧機、負離子吹風機、LED藍牙音箱等6款生活小物，即日起至2月28日凡於momo購物網單品消費滿800元即獲1點、每筆訂單上限5點，集點滿1～6點，即可以1～499元兌換，共限量5萬件要搶要快！

momo購物網看準虎年商機，以「跳跳虎」作為1月新春主打星，搶先推出6款官方授權限量集點加購品，應景又吸睛，包括外出旅遊必備的「交給我吧多功能收納袋」可收納各式小物，小熊維尼與跳跳虎一同現身，換購點數6點＋換購價1元；「迷你隨身噴霧機」方便隨時保濕補水，也可盛裝抗菌乾洗手、酒精為手部消毒，換購點數1點＋換購價99元；「兩用雙層保溫袋」為保溫保冷兩用設計，換購點數2點＋換購價379元；「虎虎生風負離子吹風機」配備3段風速及溫控，超大風量瞬間冷熱切換，換購點數2點＋換購價499元；「聲歷其境LED藍牙音箱」為檯燈、手機架、喇叭3合1功能，換購點數3點＋換購價399元；「無線藍牙滑鼠」輕薄滑順好操控，換購點數3點＋換購價399元。

歡慶2022虎年到來，momo購物網「新春盛宴」即日起至2月7日祭出下單抽SONY手機動聽組，不限金額下單即可參加抽獎，有機會將市價20,980元的SONY Xperia 10 III 6吋及SONY WF-1000XM4降噪真無線耳機組合帶回家，共將抽出6名。活動期間內累積消費滿300元到2.5萬元，即可登記領取最高3,500元momo幣＋折價券；還有天天簽到領momo幣，每天至活動頁簽到並分享給親朋好友，即可免費領取超過百元momo幣。

此外，momo電視購物即日起至1月23日祭出限時優惠活動，活動期間於momo購物台、momo購物台App、momo購物網－看看買、momo型錄等通路不限金額消費並分享活動頁，即可抽象印微電腦電子鍋；於momo購物網－看看買累積消費滿3,000元送老虎造型地墊、滿8,200元送幸福有財雙碗組（上述好禮2擇1），累積消費滿13,500元再加碼送拼布懶人沙發2件組。

momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「迷你隨身噴霧機」換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「迷你隨身噴霧機」換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「交給我吧多功能收納袋」換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「交給我吧多功能收納袋」換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「兩用雙層保溫袋」換購點數2點＋換購價379元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「兩用雙層保溫袋」換購點數2點＋換購價379元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「聲歷其境LED藍牙音箱」換購點數3點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「聲歷其境LED藍牙音箱」換購點數3點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「無線藍牙滑鼠」換購點數3點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月28日推出「跳跳虎」官方授權限量商品集點加價購，「無線藍牙滑鼠」換購點數3點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網開春第一檔「跳跳虎」集點加價購超萌亮相。圖／momo購物網提供
momo購物網開春第一檔「跳跳虎」集點加價購超萌亮相。圖／momo購物網提供

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