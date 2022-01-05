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電商搶年節商機 台中農產大福袋香米吃滿1整年

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府農業局看好民眾過年和企業送禮的採購需求，今天結合網路電商「普利共好商城」舉辦2022虎虎哈喜新春年貨網購節促銷活動，同時提供多重優惠，歡迎民眾上網採購。記者黃寅／攝影
台中市政府農業局看好民眾過年和企業送禮的採購需求，今天結合網路電商「普利共好商城」舉辦2022虎虎哈喜新春年貨網購節促銷活動，同時提供多重優惠，歡迎民眾上網採購。記者黃寅／攝影

春節將屆，台中市政府農業局看好民眾過年和企業送禮的採購需求，今天結合網路電商「普利共好商城」舉辦2022虎虎哈喜新春年貨網購節促銷活動，同時提供多重優惠，歡迎民眾上網採購。

農業局長蔡精強說，普利共好商城由包括霧峰區農會在內的多家農會共同組成，霧峰區農會在疫情期間配合市府透過網路銷蔬菜盒，市民採購踴躍，還一度讓網站爆掉。希望商城業績能從去年的1500萬元再成長到2500百萬元以上，讓全國各地優良的農特產品透過這個平台銷售。

商城董事長、霧峰區農會總幹事黃景建接著蔡精強的話說，很希望能再爆，因為會爆就是受到消費者認同和採購。他的這番話引起現場一陣笑聲，蔡精強也頻點頭。

他說，商城裡有台中市所有農漁會產品，像是大安區農會的肉品、豐原柑橘鮮果和霧峰的香菇禮盒等，還有年菜和許多小農的產品，都在農業局與各地區農漁會的把關下，讓消費者買的安心、吃得放心、送的開心。

今年商城更加碼推出農產大福袋，每箱福袋內容物都超過市值，且福袋內還附有一張紅包刮刮卡，從100點農幣紅包起跳，運氣好的可以刮中500點或800點，最大獎是能吃好吃滿一整年的霧峰香米5公斤包裝24包。

另外，更有多種家電提供抽獎，只要購買活動專區商品登入訂單編號，就有機會將最大獎8888元的商城農幣拿回家。

商城網址：https://www.taiwanfarmersmall.com.tw/index.php

台中市農業局長蔡精強（右二）說，希望普利共好商城業績能從去年的1500萬元再成長到2500百萬元以上，讓全國各地優良的農特產品透過這個平台銷售。記者黃寅／攝影
台中市農業局長蔡精強（右二）說，希望普利共好商城業績能從去年的1500萬元再成長到2500百萬元以上，讓全國各地優良的農特產品透過這個平台銷售。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區農會總幹事黃景建（左）說，在農業局與各地區農漁會的把關下，普利共好商城的各項農特產品能讓消費者買的安心、吃得放心、送的開心。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區農會總幹事黃景建（左）說，在農業局與各地區農漁會的把關下，普利共好商城的各項農特產品能讓消費者買的安心、吃得放心、送的開心。記者黃寅／攝影

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