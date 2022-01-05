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時尚豹紋超美！CSD中衛推親子「豹吻」口罩
美麗的豹紋不僅散發神秘野性魅力，更是時尚界經典時髦元素，服裝、皮件、帽子、鞋類或墨鏡都經常可見豹紋踪影，近年來口罩已成為隨身必備的配件，當然也不能錯過經典豹紋！向來擅長設計彩色口罩的CSD中衛新推出「豹吻」親子口罩，色彩飽和、漸層變化的花豹紋搭配仿真毛料質感，堪稱今年冬季最美口罩之一。
花豹大小不一的圓形黑色斑紋，點綴在黃褐色皮毛上，優雅且迷人。CSD中衛行銷部經理周令怡表示，「豹吻」口罩運用高質感仿絲絨水針布，不僅顏色飽和，且撫摸起來有軟毛質感，讓花豹紋更加逼真。其實CSD中衛幾年前就開始推出布料織紋口罩，像是灰格紋、紫格紋、牛仔、深丹寧等，今年加入時尚豹紋毛料質感，仿真程度極高，更是一大突破。
CSD中衛「豹吻」口罩的上下邊條搭配中衛經典色系「夜幕灰」，整體配色柔和高雅，同時搭載最新的CSD中衛專利雙色編織柔軟耳帶，獨家編織法製作出的黃、灰混色耳帶蓬鬆柔軟，就算配戴一整天依然能保持舒適；「豹吻」口罩在包裝上也極具巧思，不論是袋裝上的三道銳利爪痕或盒裝上的小洞，都讓人聯想到花豹狩獵痕跡，添增野性魅力。同時也推出兒童版，讓小臉女性或兒童都可加入時尚行列。
CSD中衛「豹吻」口罩分袋裝及盒裝兩種，成人款5片袋裝售價79元，大人款、兒童款30片盒裝售價均為300元，1月11日起將於康是美、屈臣氏、全聯、寶雅、大潤發、松本清、HOLA、Tomod’s特美事、日藥本舖、誠品、丁丁、city’super、分子藥局等實體通路，以及PChome、momo購物網、博客來、蝦皮購物、東森、小三美日等電商通路全面開賣。實體通路配貨數量依門市為主，商品販售詳細訊息請關注中衛官方臉書粉絲團。
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