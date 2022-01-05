製琴雙城名琴對決 奇美提琴音樂饗宴2月19日登場

來自兩大製琴重鎮、8把合計逾3000年的古老提琴，即將進行一場前所未有的頂尖對決。台南市奇美博物館2月19日舉辦「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，破天荒推出義大利兩大提琴發源地「克里蒙納」、「布雷西亞」的名琴同台競演。

奇美博物館表示，文藝復興運動重鎮之一的克里蒙納（Cremona），製琴風格優雅細緻，精選最具代表性、製琴始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati, ca. ）與其兒子所製的經典名琴，包括世界最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，以及兩把重要小提琴。

以製作弓弦樂器與管風琴聞名的布雷西亞（Brescia），製琴風格自由奔放，選出大師加斯帕洛．達薩羅（Gasparo Bertolotti da Salò,）與馬吉尼（Giovanni Paolo Maggini）等4把名琴。

其中達薩羅流傳後世的小提琴不足10把，琴頭多半已換新，此次登場的1560年製小提琴，琴頭與琴身皆原汁原味出自大師之手，是世上公認最完整的大師遺作。

音樂饗宴邀請奇美博物館資深提琴顧問鍾岱廷進行名琴解說，鍾岱廷管理維護奇美名琴近20年，對世界各地的名琴如數家珍，此次他將分享製琴雙城的不同流派與名琴故事。

在演奏部分，館方特別邀請知名小提琴家、灣聲樂團首席梁茜雯擔任音樂策劃，由梁茜雯帶領3位傑出音樂家共同演出，包括灣聲樂團首席小提琴黃裕峯、灣聲樂團大提琴助理首席李建樺，以及前台北市立交響樂團中提琴家王瑞。

「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴將於2月19日於奇美博物館奇美廳登場，1月3日開放售票，票價4500元，限量150席，售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。