快叫阿公出來！百年靈1950飛行表 根本時代眼淚太感人

當生活中還沒有智慧型手機時，人類仰賴各種精密裝置，讓我們得以運用大腦處理現實中的情境，例如：1952年問世的百年靈（Brietling）Navitimer腕表，幾乎等同飛行員手上的精密計算機，差別在於：不用電池、不需要充電線，沒有網路也能精密運作。

1952年問世的Navitimer腕表，最特別之處在於由品牌三代傳人威利·百年靈（Willy Breitling）發明的「飛行滑呎」，同時Navitimer的名稱，也是結合導航（Navigation）與計時器（Timer）的二合為一。透過飛行滑呎的聰明設計，表款將能計算飛行的平均速度、行進距離、耗油量，以及飛機的爬升率，表款並迅速在2年後為美國「航空業者和飛行員協會」（AOPA）所採用，至今長青70載。

所謂的「航空業者和飛行員協會」（AOPA）」是當時美國最大規模的飛行員俱樂部，並在至今仍保有廣泛深厚的影響力。而1954年的Navitimer航空計時腕表，完全按照AOPA規範設計和製造、面盤上也沒有品牌名稱或標誌，加上12點鐘方向的AOPA搶眼而突出，因而在至今為收藏家所津津樂道，視為珍藏的逸品。具有AOPA Logo的這款腕表在1955年正式上市，包含一代爵士巨匠Miles Davis、法國歌手Serge Gainsbourg及一級方程式賽車冠軍Jim Clark都是表款的愛好者。在1950、1960年代，Navitimer受到運動員、太空飛行員的喜愛，1962年時，表款並為太空人Scott Carpenter改造、進而在太空中配戴使用。