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快叫阿公出來！百年靈1950飛行表 根本時代眼淚太感人

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
1954年的Navitimer航空計時腕表，完全按照AOPA規範設計和製造、面盤上也沒有品牌名稱或標誌，加上12點鐘方向的AOPA搶眼而突出，因而在至今為收藏家所津津樂道，視為珍藏的逸品。圖 / 百年靈提供
1954年的Navitimer航空計時腕表，完全按照AOPA規範設計和製造、面盤上也沒有品牌名稱或標誌，加上12點鐘方向的AOPA搶眼而突出，因而在至今為收藏家所津津樂道，視為珍藏的逸品。圖 / 百年靈提供

當生活中還沒有智慧型手機時，人類仰賴各種精密裝置，讓我們得以運用大腦處理現實中的情境，例如：1952年問世的百年靈（Brietling）Navitimer腕表，幾乎等同飛行員手上的精密計算機，差別在於：不用電池、不需要充電線，沒有網路也能精密運作。

1952年問世的Navitimer腕表，最特別之處在於由品牌三代傳人威利·百年靈（Willy Breitling）發明的「飛行滑呎」，同時Navitimer的名稱，也是結合導航（Navigation）與計時器（Timer）的二合為一。透過飛行滑呎的聰明設計，表款將能計算飛行的平均速度、行進距離、耗油量，以及飛機的爬升率，表款並迅速在2年後為美國「航空業者和飛行員協會」（AOPA）所採用，至今長青70載。

所謂的「航空業者和飛行員協會」（AOPA）」是當時美國最大規模的飛行員俱樂部，並在至今仍保有廣泛深厚的影響力。而1954年的Navitimer航空計時腕表，完全按照AOPA規範設計和製造、面盤上也沒有品牌名稱或標誌，加上12點鐘方向的AOPA搶眼而突出，因而在至今為收藏家所津津樂道，視為珍藏的逸品。具有AOPA Logo的這款腕表在1955年正式上市，包含一代爵士巨匠Miles Davis、法國歌手Serge Gainsbourg及一級方程式賽車冠軍Jim Clark都是表款的愛好者。在1950、1960年代，Navitimer受到運動員、太空飛行員的喜愛，1962年時，表款並為太空人Scott Carpenter改造、進而在太空中配戴使用。

70年來，Navitimer的歷史不斷積累，同時百年靈跟AOPA更在近日發表了全新合作可能：兩造聯合宣布了一項針對年輕飛行員的獎學金，並將成為紀念Navitimer 70周年一系列合作的第一步。該獎學金將用於支付美國年輕人完成飛行員培訓課程的費用，申請截止日期則為2022年2月11日。

百年靈跟AOPA一同宣布了一項針對年輕飛行員的獎學金，並將成為紀念Navitimer 70周年一系列合作的第一步，圖中與左為AOPA官方代表、圖右則為百年靈執行長Georges Kern。圖 / 百年靈提供
百年靈跟AOPA一同宣布了一項針對年輕飛行員的獎學金，並將成為紀念Navitimer 70周年一系列合作的第一步，圖中與左為AOPA官方代表、圖右則為百年靈執行長Georges Kern。圖 / 百年靈提供
1950年代的百年靈Navitimer系列廣告視覺。圖 / 百年靈提供
1950年代的百年靈Navitimer系列廣告視覺。圖 / 百年靈提供
1952年問世時，Navitimer腕表上的「飛行滑呎」，將讓飛行員進行眾多的精密計算，無須電池、充電線或網路，堪稱當代的「黑科技」。圖 / 百年靈提供
1952年問世時，Navitimer腕表上的「飛行滑呎」，將讓飛行員進行眾多的精密計算，無須電池、充電線或網路，堪稱當代的「黑科技」。圖 / 百年靈提供

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