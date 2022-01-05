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影／鐵道迷有福了!新北捷與日本JR合推「光影列車秀」

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北捷運公司與日本九州旅客鐵道株式會社合作，推出光影列車秀「光之所向」。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司與日本九州旅客鐵道株式會社合作，推出光影列車秀「光之所向」。圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司為慶祝淡海輕軌通車3週年，與日本九州旅客鐵道株式會社攜手，於本月15、16兩天共同推出光影列車秀「光之所向」，並在淡海輕軌V07行政中心站廣場轉播，將帶給台灣民眾別開生面的「光影列車秀」。

淡海輕軌從去年7月疫情趨緩後，搭乘旅次漸增且穩定成長，運量在去年12月也突破千萬旅次。

台灣軌道最北端的車站為淡海輕軌的「崁頂站」，而位於九州的「西大山站」則為JR日本最南端車站，新北捷運本次與JR九州合作，以「最短的距離、最暖的關心」為緣起，和JR九州新幹線通車10周年推出的「流星新幹線」活動合作，以淡海輕軌獨特的軌道地形，推出適合於台灣展演的光影列車秀。

光影列車秀內容包括了「空拍即時轉播」、「台日同步線上直播」、「移動光影列車」、「音樂故事」等多個元素，為淡海輕軌通車三週年帶來不同的慶祝意義。

新北捷運公司表示，「光之所向」展演於15、16日晚間6時30分展開，2天各展演1場，將全程空拍轉播並線上直播，另外，淡海輕軌V07行政中心站前廣場還有轉播會場，搭配現場大型螢幕全程轉播，將呈現全台首見的「光影列車秀」。

新北捷運公司指出，新北捷運還與JR九州共同推出「光之所向3週年紀念票卡組」，裡面含有JR九州的sugoca IC卡及「光之所向」紀念票卡及淡海輕軌模型車一列，限量100組，還有「光之所向-3週年紀念票卡」共100張，採現場索取號碼牌，只送不賣，活動結束後，現場抽出幸運民眾獲得。

新北捷運公司持續呼籲，旅客除使用簡便的簡訊實聯制，淡海輕軌全線各站都有提供多元行動支付，鼓勵旅客能加使用或使用記名電子票證，搭乘旅客務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，確保搭乘安全。

淡海輕軌 新北

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