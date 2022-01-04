全開箱！7-ELEVEN推3大主題、13款超萌福袋 299元起抽瑪莎拉蒂

迎接農曆新年，除了期待長長的年假，近年還有很多人都摩拳擦掌準備入手福袋拼手氣抽大獎！7-ELEVEN今年福袋超澎湃，自1月12日起，攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大人氣卡通推出「限量3大卡通開運金喜福袋」，祭出高達13款全新開發限定商品，總量超過40萬組，不僅內容超實用，更特別規劃「雙重抽」活動，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有市價34萬元的金條、刷卡金等，總價值超過800萬元。懶得出門搶購的民眾，透過外送平台foodomo、foodpanda以及Uber Eats就能下單送到家，foodpanda新用戶首購輸入「小七金喜」還可享5折優惠，CP值超級高。

7-ELEVEN今年福袋共有4種價位，299元（4款）、499元（4款）、1,299元（3款）、1599元（2款），從福袋本體、紅包袋、筆記本、冷水壺、多功能料理鍋、LE CREUSET米奇系列造型陶瓷盤等，皆為全新開發限定商品，民眾可依照喜愛的袋款、商品來選購。袋內除了隨機放入的飲料、零食、巧克力糖果之外，還附贈品牌優惠券，包括指定CITY飲品買1送1優惠券，foodpanda首購百元折扣碼，還有Uber Eats首購單筆滿299元限折150元，以及星巴克黑咖啡系列好友分享優惠或全品項第2杯半價優惠，優惠券總價值超過5,000元，全都超實用又超值。299元及499元福袋自1月12日凌晨0點起於門市限量開賣；1,299元及1,599元福袋則是1月12日上午11點起於OPEN POINT App限量販售，想入手的民眾可得抓緊時間搶購。

這次7-ELEVEN還貼心的採各門檻獨立抽獎方式，299元福袋、499元福袋、1299元與1599元福袋共抽獎項，將各別抽出華南銀行刷卡金10萬1名及W HOTEL奇妙客房1晚住宿券數名，另還有刷卡金1萬元及5,000元的中獎機會。購買499元、1,299元及1,599元福袋，於活動期間內完成序號登錄，還可領取加贈序號，買1袋最高可擁有6次抽獎機會。