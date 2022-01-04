玫瑰金的溫暖時刻 格拉蘇蒂原創情誼比金堅
時光是無比珍貴的禮物。尤其越為辛苦的年代，人們更加渴望溫暖、光明，更有與珍愛之人的相處時刻。格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）推出多款彩色面盤表款，並以玫瑰金的溫暖色澤，展現相聚時情誼的情比金堅。
醒目的18K紅金黑面SeaQ Panorama Date大日曆腕表，搭配了36-13機芯，同時表款並獲得德國與國際品質對潛水的雙重標準；宛如「白雪公主」的Lady Serenade小夜曲腕表則是品牌為女性設計的精湛新作：特別纖薄的珍珠母貝面盤，表圈並鑲嵌52顆明亮型切割鑽石，並搭配品牌自製的39-22自製機芯，「美型」於內，展現德國格拉蘇蒂製表的深邃內涵。
PanoMaticLunar紅金森林綠偏心月相腕表則是又一次日耳曼民族對於設計的完美展現：恰到好處的偏心式面盤，將大日期、時間、小秒針安排得宜，像是人生中你所有能想像得到的溫暖時刻：平衡、優雅；90-02機芯並具備雙鵝頸微調機制、3/4夾板等特色，讓人透過透明厚底蓋欣賞時，心曠神怡。
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