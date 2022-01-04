玫瑰金的溫暖時刻 格拉蘇蒂原創情誼比金堅

時光是無比珍貴的禮物。尤其越為辛苦的年代，人們更加渴望溫暖、光明，更有與珍愛之人的相處時刻。格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）推出多款彩色面盤表款，並以玫瑰金的溫暖色澤，展現相聚時情誼的情比金堅。

醒目的18K紅金黑面SeaQ Panorama Date大日曆腕表，搭配了36-13機芯，同時表款並獲得德國與國際品質對潛水的雙重標準；宛如「白雪公主」的Lady Serenade小夜曲腕表則是品牌為女性設計的精湛新作：特別纖薄的珍珠母貝面盤，表圈並鑲嵌52顆明亮型切割鑽石，並搭配品牌自製的39-22自製機芯，「美型」於內，展現德國格拉蘇蒂製表的深邃內涵。