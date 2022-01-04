新光三越會員領紅包 限時5天加碼點數換千元購物金
2022新光三越會員點數新制skm points登場，除了推出一整個月的限日限量點數兌換夯品外，扣10點就能抽宏佳騰智慧電車以及大獎價值超過200萬的Mercedes–Benz C–Class 180。此外，1月5日起skm points再送出新年大紅包，1月5日至1月9日連續5天彩蛋加碼，只要是新光三越會員並扣skm points 100點，即可免消費直接兌換1,000元電子抵用金，每天限量送出8,888份，迎接新年採購旺季。
1月5日至1月9日，只要開啟新光三越App並扣100點skm points，免消費直接兌換1,000元新年購物電子抵用金（面額500元2張），每天限量兌換8,888份，每人每日限兌換1次。到手的新年購物金，可在在1月5日至1月12日期間，於新光三越全台分店、新光三越App購物皆可折抵消費，全館（名品、家用、複合性業態除外）單筆滿5,000元可折抵500元，現省10%購物預算，加上現在正逢冬換季服飾5折起，搭配使用預算省更多。還不是新光三越會員不用擔心手邊沒點數，現在只要成為新光三越貴賓卡會員，將可直接有888點skm points馬上入袋。
新光三越全新會員點數skm points元旦正式上線，除了會員點數直接翻3倍，精選的會員專屬扣點夯品天天引爆兌換潮，像是首日扣100點skm points兌換的新光影城電影票上架不到1小時限量1,000張秒殺兌罄、國民手搖飲同步兌出逾萬杯，扣300點skm points兌換的不二馬大叔「胖且開心帆布提袋」一天內即兌換超過千份。
緊接著1月6日至1月10日每天下午1點上架的限定夯品推出：扣6萬點換白色Nintendo Switch OLED、扣7萬點換Apple Watch Serires7、扣15萬點換澎湖花火節三日機+酒、扣16萬點換iPhone 13 Pro128G、扣88萬點還能換PGO Ur1 Plus電動車。此外，skm points扣點還能換日本伴手禮，像是東京芭娜娜香蕉、楓糖男孩、Baked Mallow烤棉花糖甜餅、Press Butter Sand 黑巧克力焦糖奶油夾心餅等，上架不到兩天已兌換超過400盒。
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