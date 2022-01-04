蝦皮購物年貨節豪灑5折券 Ella高唱洗腦版《恭喜發財》
農曆新年進入倒數階段，蝦皮購物瞄準年貨採購商機，宣布加入年菜、伴手禮大戰，蒐羅全台知名店家打造最強年貨節，即日起至1月8日期間加碼天天0、12、18點狂撒5折券，消費滿699元現折60元、滿899元現折90元、滿1,200元結帳金額再打8.8折，現買現折，最高現省250元。
這次更邀請到Ella陳嘉樺擔任活動大使，神改編過年必唱的《恭喜發財》，在首度釋出的廣告畫面中，Ella陳嘉樺身著一襲橘衣在螢幕前逗趣地唱著「蝦皮呀蝦皮，蝦皮好便宜，千萬紅包，蝦皮呀送給你」，喜氣洋洋的旋律配上趣味歌詞，與全民賀新春。Ella陳嘉樺更親手準備小禮物送給粉絲，即日起只要捕捉廣告畫面並於蝦皮購物Facebook粉絲團的指定文章中留言，就有機會獲得Ella陳嘉樺獨家親簽拍立得。
蝦皮購物指出，在各式圍爐年菜中，以包含烏魚子在內「海鮮類料理」最受歡迎，另有佛跳牆等湯品與肉品如豬腳、蹄膀緊追在後；而台灣家庭組成以小家庭為主，故組合年菜以5至8道菜的商品組合最為熱銷。此外，蝦皮購物也發現「得獎」、「名店」等關鍵字能有效促進買氣，因此蝦皮購物年貨節集結了破盤價488元的紅豆食府鳳凰獅子頭、流血價780元天香樓麗緻東坡肉與限時特價1,680元的漢來飯店蔬食臻品佛跳牆，讓你線上一指下單，過年輕鬆圍爐；過年走春必備的名店伴手禮，六月初一8結蛋捲、小潘鳳凰酥12入，蝦皮購物也全都買得到，不必去排隊人擠人，只要在蝦皮購物輕鬆下單，就能把名店好味道帶回家。
買出心得的Ella陳嘉樺也不吝嗇地分享自己的農曆年採購清單與祕訣，表示選擇多樣又划算的蝦皮購物就是她的年貨購買指定平台，除了紅燈籠、炮竹飾品等充滿年節氛圍的擺設品，還有她本人最愛伴手禮「一口吃烏魚子」，只要上蝦皮購物就能採買齊全。孝順的她談到年菜時也分享，過年一定要吃醉蝦，但最喜歡的料理是「媽媽親手煮的每一道菜」。
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