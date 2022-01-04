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古天樂霸氣戴卡地亞美洲豹 宣傳G風暴「最好看的一集」
香港反貪風暴系列，自2014年開始，共推陸續推出5部以廉政公署打擊貪污為主題的作品，由香港票房巨星古天樂、張智霖領銜主演。最新、也是最終完結篇的「G風暴」將於今年上映，第5度扮演廉政公署官員的古天樂表示這次的飛車追逐場面出動超過30輛車封街演出，動作場面更加豪華，「最後一集也會是最好看的一集」。他為宣傳新戲登上香港時尚雜誌JET封面，以卡地亞的大型款Santos de Cartier鏤空表和美洲豹的豹頭戒指，展現強悍的霸氣的男人味。
美洲豹是卡地亞經典形象，散發充滿力量、叛逆和自由的氣息。美洲豹迷人的圖騰在裝飾藝術盛行的1930年代就已經成為卡地亞珠寶配飾的設計元素，到了1940年代末期，當時的創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）為溫莎公爵夫婦打造了首個立體的美洲豹胸針，霸氣地雄踞在超過100克拉的蛋面切割祖母綠寶石上，靈動、優雅、又充滿魅力的美洲豹躍然成為卡地亞的標誌。古天樂配戴的美洲豹豹頭戒指，黃金款為具有份量感的立體豹頭，以黑漆點綴標誌性斑紋；鏤空的白K金鑲鑽款，則以幾何線條展現陽剛魅力，襯托古天樂的帥氣與不羈。
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