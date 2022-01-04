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古天樂霸氣戴卡地亞美洲豹 宣傳G風暴「最好看的一集」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG

香港反貪風暴系列，自2014年開始，共推陸續推出5部以廉政公署打擊貪污為主題的作品，由香港票房巨星古天樂、張智霖領銜主演。最新、也是最終完結篇的「G風暴」將於今年上映，第5度扮演廉政公署官員的古天樂表示這次的飛車追逐場面出動超過30輛車封街演出，動作場面更加豪華，「最後一集也會是最好看的一集」。他為宣傳新戲登上香港時尚雜誌JET封面，以卡地亞的大型款Santos de Cartier鏤空表和美洲豹的豹頭戒指，展現強悍的霸氣的男人味。

美洲豹是卡地亞經典形象，散發充滿力量、叛逆和自由的氣息。美洲豹迷人的圖騰在裝飾藝術盛行的1930年代就已經成為卡地亞珠寶配飾的設計元素，到了1940年代末期，當時的創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）為溫莎公爵夫婦打造了首個立體的美洲豹胸針，霸氣地雄踞在超過100克拉的蛋面切割祖母綠寶石上，靈動、優雅、又充滿魅力的美洲豹躍然成為卡地亞的標誌。古天樂配戴的美洲豹豹頭戒指，黃金款為具有份量感的立體豹頭，以黑漆點綴標誌性斑紋；鏤空的白K金鑲鑽款，則以幾何線條展現陽剛魅力，襯托古天樂的帥氣與不羈。

SANTOS DE CARTIER手上鍊腕表大型款，黃K金與精鋼，約100萬元。圖／卡地亞提供
SANTOS DE CARTIER手上鍊腕表大型款，黃K金與精鋼，約100萬元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹戒指，黃K金鑲嵌橄欖石與縞瑪瑙，83萬元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹戒指，黃K金鑲嵌橄欖石與縞瑪瑙，83萬元。圖／卡地亞提供
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹戒指，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，約216萬元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹戒指，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，約216萬元。圖／卡地亞提供
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG
古天樂配戴卡地亞腕表與珠寶登上香港時尚雜誌封面。圖／摘自IG

美洲豹 香港 標誌

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