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結合典藏印花 GUCCI虎年限定系列連包裝都很美

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供

農曆虎年即將到來，向來喜愛推出卡通人物設計呼應生肖主題的GUCCI，今年一改可愛風格，選擇將品牌的典藏印花配上字母圖樣打造優雅又年輕的限定系列商品，並在台北101推出虎年新春主題的店中店，以叢林概念營造出自然生態氛圍，在以LED燈勾勒的大塊樹葉襯托下，讓老虎所呈現出的不只是單一霸氣形象，更顯靈動鮮活。

其實GUCCI與老虎本就有著深厚淵源，像是在創意總監Alessandro Michele上任後所推出的酒神包、Rajah包身上，都可以看到老虎元素。這次全新上市的虎年新春主題限定系列，主要包含兩種印花，一種是將開創品牌經典Flora圖案的藝術家兼插畫家Vittorio Accornero發表於1960年代末的典藏圖樣重新融合而成的，讓栩栩如生的老虎搭配繁複的植物，老虎被粉嫩繽紛的嬌花嫩草包圍，增添了大自然魅力。而另一款是以標誌性的雙G帆布搭配紅色的「GUCCI TIGER」字樣，非常醒目有型。

全系列商品包含經典的Jackie包、馬銜鍊1955 Horsebit提包、托特包、小皮夾等，還有豐富的男女裝品項，像是牛仔夾克、牛仔褲、毛衣、洋裝、絲巾、運動鞋、粗跟高跟鞋等等，在全台的GUCCI專賣店都有販售。另外，這次也推出了超可愛的童裝系列，不過這部分就只有在GUCCI 101店買得到。腕表也是一大亮點，表殼由可回收精鋼鑄造，表盤與表帶則採用無動物成分原材料的DEMETRA™製成，首次實現全方位環保材料製造。而所有購物袋、包裝盒、防塵袋都有呼應本次設計主題的限定印花，並同樣響應環保，紙袋採購自負責任管理森林的紙張，提繩採用100%循環再造聚酯纖維製造，並以打結方式繫於袋上，避免使用膠水。最後，所有緞帶皆以100%有機棉製成。

印花肩背提包，43,900元。圖／GUCCI提供
印花肩背提包，43,900元。圖／GUCCI提供
童裝印花洋裝，26,900元。圖／GUCCI提供
童裝印花洋裝，26,900元。圖／GUCCI提供
粉色印花連帽衣，48,400元。圖／GUCCI提供
粉色印花連帽衣，48,400元。圖／GUCCI提供
馬銜扣印花肩背提包，90,300元。圖／GUCCI提供
馬銜扣印花肩背提包，90,300元。圖／GUCCI提供
藍色刺繡長袖，59,500元。圖／GUCCI提供
藍色刺繡長袖，59,500元。圖／GUCCI提供
印花馬銜鍊錢包，28,300元。圖／GUCCI提供
印花馬銜鍊錢包，28,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
GUCCI在台北101推出虎年新春主題的店中店，以叢林概念營造出自然生態氛圍，在以LED燈勾勒的大塊樹葉襯托下，讓老虎所呈現出的不只是單一霸氣形象，更顯靈動鮮活。記者吳曉涵／攝影
GUCCI在台北101推出虎年新春主題的店中店，以叢林概念營造出自然生態氛圍，在以LED燈勾勒的大塊樹葉襯托下，讓老虎所呈現出的不只是單一霸氣形象，更顯靈動鮮活。記者吳曉涵／攝影
馬銜鍊高跟鞋，31,200元。圖／GUCCI提供
馬銜鍊高跟鞋，31,200元。圖／GUCCI提供
多色刺繡連帽長袖，48,400元。圖／GUCCI提供
多色刺繡連帽長袖，48,400元。圖／GUCCI提供
所有購物袋、包裝盒、防塵袋都有呼應本次設計主題的限定印花。記者吳曉涵／攝影
所有購物袋、包裝盒、防塵袋都有呼應本次設計主題的限定印花。記者吳曉涵／攝影
GUCCI在台北101推出虎年新春主題的店中店，以叢林概念營造出自然生態氛圍，在以LED燈勾勒的大塊樹葉襯托下，讓老虎所呈現出的不只是單一霸氣形象，更顯靈動鮮活。圖／GUCCI提供
GUCCI在台北101推出虎年新春主題的店中店，以叢林概念營造出自然生態氛圍，在以LED燈勾勒的大塊樹葉襯托下，讓老虎所呈現出的不只是單一霸氣形象，更顯靈動鮮活。圖／GUCCI提供
童裝牛仔長褲，13,400元。圖／GUCCI提供
童裝牛仔長褲，13,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
多色GG緹花印花托特包，59,500元。圖／GUCCI提供
多色GG緹花印花托特包，59,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
GUCCI推出虎年新春主題商品。圖／GUCCI提供
多色印花絲巾，17,100元。圖／GUCCI提供
多色印花絲巾，17,100元。圖／GUCCI提供
腕表也是一大亮點，表殼由可回收精鋼鑄造，表盤與表帶則採用無動物成分原材料的DEMETRA™製成，首次實現全方位環保材料製造。圖／GUCCI提供
腕表也是一大亮點，表殼由可回收精鋼鑄造，表盤與表帶則採用無動物成分原材料的DEMETRA™製成，首次實現全方位環保材料製造。圖／GUCCI提供
GUCCI在台北101推出虎年新春主題的店中店，以叢林概念營造出自然生態氛圍，在以LED燈勾勒的大塊樹葉襯托下，讓老虎所呈現出的不只是單一霸氣形象，更顯靈動鮮活。圖／GUCCI提供
GUCCI在台北101推出虎年新春主題的店中店，以叢林概念營造出自然生態氛圍，在以LED燈勾勒的大塊樹葉襯托下，讓老虎所呈現出的不只是單一霸氣形象，更顯靈動鮮活。圖／GUCCI提供
紅色印花短袖，19,500元。圖／GUCCI提供
紅色印花短袖，19,500元。圖／GUCCI提供
粉色紅綠織帶運動鞋，24,700元。圖／GUCCI提供
粉色紅綠織帶運動鞋，24,700元。圖／GUCCI提供
Jackie印花肩背包，90,400元。圖／GUCCI提供
Jackie印花肩背包，90,400元。圖／GUCCI提供

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