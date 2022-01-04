結合典藏印花 GUCCI虎年限定系列連包裝都很美

農曆虎年即將到來，向來喜愛推出卡通人物設計呼應生肖主題的GUCCI，今年一改可愛風格，選擇將品牌的典藏印花配上字母圖樣打造優雅又年輕的限定系列商品，並在台北101推出虎年新春主題的店中店，以叢林概念營造出自然生態氛圍，在以LED燈勾勒的大塊樹葉襯托下，讓老虎所呈現出的不只是單一霸氣形象，更顯靈動鮮活。

其實GUCCI與老虎本就有著深厚淵源，像是在創意總監Alessandro Michele上任後所推出的酒神包、Rajah包身上，都可以看到老虎元素。這次全新上市的虎年新春主題限定系列，主要包含兩種印花，一種是將開創品牌經典Flora圖案的藝術家兼插畫家Vittorio Accornero發表於1960年代末的典藏圖樣重新融合而成的，讓栩栩如生的老虎搭配繁複的植物，老虎被粉嫩繽紛的嬌花嫩草包圍，增添了大自然魅力。而另一款是以標誌性的雙G帆布搭配紅色的「GUCCI TIGER」字樣，非常醒目有型。