虎牌啤酒聯手亞洲足球男神孫興慜 新春Chill嗨嗨

2022年初開春，「虎牌啤酒」宣佈與亞洲新生代足球男神、韓國球星孫興慜合作，出任虎年限定代言；品牌並與台灣本地明星包含饒舌歌手熊仔、蔡詩芸、新生代演員陳妤、籃壇傳奇球星田壘合作，一同號召粉絲拋開恐懼、「虎」膽就追，展現新年活力新氣象。

現年29歲的韓國足球明星孫興慜，目前效力於英國的托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）隊。身為王牌球星，孫興慜曾獲「FIFA年度世界最佳進球獎」，除打破亞洲球員在世界五大聯賽的進球紀錄，並在2018到2021年間連續四年獲得「亞洲金球獎」，其instagram帳號（hm_son7）更有多達556萬粉絲，帥到沒朋友。

此外饒舌歌手熊仔寫下：「虎年我有個新挑戰：一場最回歸自己的演唱會。」而虎年出生的蔡詩芸也在instagram貼出多張照片，表示「預計今年推出新專輯，把自己歌曲的風格和喜歡的音樂，讓更多人引起共鳴。」老公王陽明也在貼文下方回應「Let’s DRINK」，以及emoji老虎圖案，用「萌虎」喊話寵妻。

虎牌啤酒除了在2022年針對兩款啤酒推出全新包裝，品排病推出全新活動，只要將「虎年，我的年」廣告影片分享到Instagram限時動態、寫下個人想挑戰的虎年目標，同時標記虎牌啤酒官方帳號tigerbeertw與指定關鍵字（hashtag） #虎年我的年 #虎牌啤酒，有機會抽到過年開運伴手「虎牌麻將」，更多活動詳情請至虎牌啤酒官方IG查詢：https://www.instagram.com/tigerbeertw/。

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