中國新年運動新品報到！虎年元素設計挑戰市場接受度

不到一個月就要迎來農曆新年，各品牌也紛紛推出了應景產品，加入虎年元素在設計中，考驗著市場接受度。像是adidas就呈現了虎年台北城市款限定跑鞋；Jordan Brand還打造新年系列鞋款，試圖將潮流與傳統文化做結合。

adidas以旗艦級跑鞋UltraBOOST 4.0 DNA為藍本，設計出虎年台北城市款限定跑鞋，除了賦予全黑外觀之外，還把虎紋與三條線Logo結合，展現巧思。同時鞋舌點綴了黃色虎紋與鞋後跟刺繡虎頭，並配有虎紋鞋墊印上「虎」與「福」二字，來呼應虎年。而這款鞋的Primeknit編織豎型立體鏤空鞋面，讓跑鞋如襪套般緊密貼合包覆，重點部位還加強透氣。搭配旗艦BOOST中底，提供能量回饋及避震效果，不僅保有柔軟回彈腳感，更提升穿著靈活度。

而Jordan Brand則為的炙手可熱Air Jordan I Low OG鞋，加入虎年元素的細節，整體鞋款以暖黃色調為主，增添節日氛圍。鞋身上點綴的黑色虎紋圖案以毛筆書法形式表現，簡化的虎頭圖案則作為鞋款後跟的代表標誌，凸顯鞋款在此次新年系列產品中的獨特風格。此外，這款Air Jordan I Low OG的鞋底使用淡黃色半透明大底，和整體配色呼應的同時，更透視出鞋底 Wings Logo，賦予辭舊迎新的寓意。品牌將採全球將限量5000雙發售，每雙鞋的鞋舌內都帶有獨立編號。

炙手可熱Air Jordan I Low OG鞋，加入虎年元素的細節，整體以暖黃色調為主，增添節日氛圍，限量5000雙。圖／Nike提供