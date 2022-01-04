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朴敏英美胸辣秀珠寶台灣登封 新戲再收割鮮肉男神
以「金秘書為何那樣」等韓劇紅遍全亞洲的南韓女星朴敏英，因出道以來一直和宋仲基、朴敘俊、李敏鎬、池昌旭等男神級演員合作，而被封為「男神收割機」，今年上半年她與新生代鮮肉宋江合作的韓國JTBC新劇「氣象廳的人們 : 社內戀愛殘酷史篇」即將上檔，收割男神再一枚。日前她配戴法國現代珠寶品牌FRED的高級珠寶，以性感摩登的新造型登上台灣時尚雜誌ELLE的封面，為新的一年揭開全新氣象。
朴敏英在這次的拍攝中走簡約清新風格，素雅的黑白色服裝，搭配了多款FRED的白鑽高級珠寶作品。其中經典的Force 10設計化作具有份量感的高級珠寶系列，保留經典的帆船練扣設計，搭配雙層的繩索環繞，立體造型猶如鏤空的星系，在朴敏英身上璀璨發光。品牌另一經典系列Chance Infinie，以討喜又富有吉祥寓意的無限8字圖騰為主要元素，朴敏英所配戴的Chance Infinie Crazy 8系列，以尺寸大小漸層演進的方式堆疊無限延續的8字圖騰，圍繞成項鍊或不對稱耳環等設計，極富視覺律動感的同時，也將幸運無限擴張。
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