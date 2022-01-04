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朴敏英美胸辣秀珠寶台灣登封 新戲再收割鮮肉男神

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
朴敏英配戴FRED珠寶登上台灣時尚雜誌ELLE的封面。圖／摘自IG
朴敏英配戴FRED珠寶登上台灣時尚雜誌ELLE的封面。圖／摘自IG

以「金秘書為何那樣」等韓劇紅遍全亞洲的南韓女星朴敏英，因出道以來一直和宋仲基、朴敘俊、李敏鎬、池昌旭等男神級演員合作，而被封為「男神收割機」，今年上半年她與新生代鮮肉宋江合作的韓國JTBC新劇「氣象廳的人們 : 社內戀愛殘酷史篇」即將上檔，收割男神再一枚。日前她配戴法國現代珠寶品牌FRED的高級珠寶，以性感摩登的新造型登上台灣時尚雜誌ELLE的封面，為新的一年揭開全新氣象。

朴敏英在這次的拍攝中走簡約清新風格，素雅的黑白色服裝，搭配了多款FRED的白鑽高級珠寶作品。其中經典的Force 10設計化作具有份量感的高級珠寶系列，保留經典的帆船練扣設計，搭配雙層的繩索環繞，立體造型猶如鏤空的星系，在朴敏英身上璀璨發光。品牌另一經典系列Chance Infinie，以討喜又富有吉祥寓意的無限8字圖騰為主要元素，朴敏英所配戴的Chance Infinie Crazy 8系列，以尺寸大小漸層演進的方式堆疊無限延續的8字圖騰，圍繞成項鍊或不對稱耳環等設計，極富視覺律動感的同時，也將幸運無限擴張。

朴敏英配戴FRED珠寶登上台灣時尚雜誌ELLE的封面。圖／摘自IG
朴敏英配戴FRED珠寶登上台灣時尚雜誌ELLE的封面。圖／摘自IG
Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船鍊扣雙環手環，104萬9,800元。圖／FRED提供
Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船鍊扣雙環手環，104萬9,800元。圖／FRED提供
Force 10白K金鑲鑽經典帆船鍊扣耳環，18萬7,400元。圖／FRED提供
Force 10白K金鑲鑽經典帆船鍊扣耳環，18萬7,400元。圖／FRED提供
Chance Infinie Crazy 8系列白K金垂墜可變換式鑲鑽耳環，35萬9,800元。圖／FRED提供
Chance Infinie Crazy 8系列白K金垂墜可變換式鑲鑽耳環，35萬9,800元。圖／FRED提供
朴敏英配戴FRED珠寶登上台灣時尚雜誌ELLE的封面。圖／摘自IG
朴敏英配戴FRED珠寶登上台灣時尚雜誌ELLE的封面。圖／摘自IG
Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船鏈扣雙環戒指，54萬4,200元。圖／FRED提供
Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船鏈扣雙環戒指，54萬4,200元。圖／FRED提供
Chance Infinie Crazy 8系列白K金垂墜可變換式鑲鑽耳環，35萬9,800元。圖／FRED提供
Chance Infinie Crazy 8系列白K金垂墜可變換式鑲鑽耳環，35萬9,800元。圖／FRED提供
Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船鍊扣雙環項鍊，187萬4,900元。圖／FRED提供
Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船鍊扣雙環項鍊，187萬4,900元。圖／FRED提供
Chance Infinie Crazy 8系列白K金鑲鑽項鍊，178萬1,800元。圖／FRED提供
Chance Infinie Crazy 8系列白K金鑲鑽項鍊，178萬1,800元。圖／FRED提供

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