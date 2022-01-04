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顛覆虎年印象niko and...玩跨界 不喝啤酒也可入手超萌小物

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
臺虎啤酒提籃300元。圖／niko and...提供
臺虎啤酒提籃300元。圖／niko and...提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為了迎接即將到來的虎年，生活風格品牌niko and...與知名啤酒廠臺虎精釀合作，除了有招牌啤酒禮盒之外。還替不喝啤酒的人，打造了提籃、三角旗、車貼、LOGO玻璃杯…等等超萌小物。同樣是為了虎年，袋包品牌Kipling則和三麗鷗旗下的人氣角色Hello Kitty聯名，換上象徵喜氣與好運的虎紋新衣，打造可愛又時尚的新春風格。

從即日起開始到2月11日為止，niko and ... TAIPEI忠孝旗艦店又將化身成臺虎精釀期間限定店。因應虎年將到，niko and ...想顛覆傳統的中式文化，所以和臺虎精釀合作，在店中呈現臺虎生啤酒〈嗨〉、臺虎精釀IPA、臺虎大麥克、愛無標籤2021、虎年限定啤酒禮盒及臺式檸檬SAWA禮盒。除此之外還有精選周邊小物更是吸睛，niko and...為了不喝啤酒的人，以「雪巴人」為概念，打造了臺虎雪吧方形雪巴人、臺虎雪吧造型黃底雪巴人車貼，以及臺虎雪吧三角旗。而品牌粉絲不想錯過的臺虎啤酒提籃、臺虎LOGO杯等17項產品，也限定發售。

袋包品牌Kipling讓Hello Kitty披上虎紋新衣化身「萌虎」，擺出各種俏皮姿勢，成為招牌包款上的主角。圖／Kipling提供
袋包品牌Kipling讓Hello Kitty披上虎紋新衣化身「萌虎」，擺出各種俏皮姿勢，成為招牌包款上的主角。圖／Kipling提供

另一個顛覆虎年的還有袋包品牌Kipling讓Hello Kitty披上虎紋新衣化身「萌虎」，擺出各種俏皮姿勢，成為招牌包款上的主角。聯名系列推出手提肩背托特包、小巧收納後背包、隨身肩背包等三種款式，整體以黑色菱格紋印花為底，點綴金屬拉鍊，加上亮紅色織帶。此外，除了包包外觀，Kipling在包包內襯特地將虎紋圖案融入Hello Kitty的俏皮紅色蝴蝶結設計，且採用100%回收材料製成。每個聯名包款都附贈一個金屬造型吊飾，將Kipling的品牌標誌與身穿萌虎裝的Hello Kitty融合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎雪吧方形黃色登山虎車貼250元。圖／niko and...提供
臺虎雪吧方形黃色登山虎車貼250元。圖／niko and...提供

Kipling虎運側背包3,380元。圖／Kipling提供
Kipling虎運側背包3,380元。圖／Kipling提供

Kipling虎運手提肩背托特包4,180元。圖／Kipling提供
Kipling虎運手提肩背托特包4,180元。圖／Kipling提供

Kipling虎運後背包4,580元。圖／Kipling提供
Kipling虎運後背包4,580元。圖／Kipling提供

臺虎雪吧三角旗400元。圖／niko and...提供
臺虎雪吧三角旗400元。圖／niko and...提供

品牌 Hello Kitty

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