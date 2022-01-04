聽新聞
test
0:00 / 0:00
李心潔40+魅力登封 梵克雅寶Alhambra珠寶捎來新年好運
女星李心潔登上2022年一月號的台灣時尚雜誌BELLA封面，暢談身為40代女性的心情。她在封面造型嘗試飄逸春裝，略帶浪漫感的個性造型，配戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的經典珠寶Alhambra系列，捎來春天的氣息，也為全新的一年帶來好運。這次李心潔所配戴多套珠寶以紅玉隨為主，配襯大地色調的服裝，展現全新的活潑時尚魅力。
梵克雅寶的Alhambra系列珠寶，以四瓣的幸運草圖騰為主要設計元素，在1968年首度面世之後，從一條裝飾20個幸運草圖騰的長項鍊至今，已延伸出全系列各式各樣的設計，成為席捲全球的日常配戴珠寶首選。李心潔在封面上配戴的Magic Alhambra系列，匯聚大小不一的幸運草圖騰，時而不對稱的趣味，是系列中最耀眼奪目的設計。手上戒指、手鍊等隸屬於Vintage Alhambra系列，忠實呈現1968年代的原創經典細節。
而Alhambra系列幸運草圖案的金質滾珠邊裝飾，也在21世紀延伸出迷人的Perlée系列珠寶，由工匠仔細拋光打磨出的圓潤金珠成為主角，洋溢既摩登又古典的迷人氣質。李心潔在封面的拍攝中也混搭了Perlée系列珠寶，相呼應的精緻細節，與Alhambra完美契合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言