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李心潔40+魅力登封 梵克雅寶Alhambra珠寶捎來新年好運

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG

女星李心潔登上2022年一月號的台灣時尚雜誌BELLA封面，暢談身為40代女性的心情。她在封面造型嘗試飄逸春裝，略帶浪漫感的個性造型，配戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的經典珠寶Alhambra系列，捎來春天的氣息，也為全新的一年帶來好運。這次李心潔所配戴多套珠寶以紅玉隨為主，配襯大地色調的服裝，展現全新的活潑時尚魅力。

梵克雅寶的Alhambra系列珠寶，以四瓣的幸運草圖騰為主要設計元素，在1968年首度面世之後，從一條裝飾20個幸運草圖騰的長項鍊至今，已延伸出全系列各式各樣的設計，成為席捲全球的日常配戴珠寶首選。李心潔在封面上配戴的Magic Alhambra系列，匯聚大小不一的幸運草圖騰，時而不對稱的趣味，是系列中最耀眼奪目的設計。手上戒指、手鍊等隸屬於Vintage Alhambra系列，忠實呈現1968年代的原創經典細節。

而Alhambra系列幸運草圖案的金質滾珠邊裝飾，也在21世紀延伸出迷人的Perlée系列珠寶，由工匠仔細拋光打磨出的圓潤金珠成為主角，洋溢既摩登又古典的迷人氣質。李心潔在封面的拍攝中也混搭了Perlée系列珠寶，相呼應的精緻細節，與Alhambra完美契合。

Perlée戒指，黃K金鑲嵌鑽石，約22萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée戒指，黃K金鑲嵌鑽石，約22萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra單墜飾長項鍊，黃K金鑲嵌紅玉髓，約19萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra單墜飾長項鍊，黃K金鑲嵌紅玉髓，約19萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
Vintage Alhambra五枚墜飾手鍊，黃K金鑲嵌紅玉髓，約13萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra五枚墜飾手鍊，黃K金鑲嵌紅玉髓，約13萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金鑲嵌紅玉髓與虎眼石，約20萬元。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金鑲嵌紅玉髓與虎眼石，約20萬元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra耳環，黃K金鑲嵌縞瑪瑙，約11萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra耳環，黃K金鑲嵌縞瑪瑙，約11萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
Vintage Alhambra戒指，黃K金鑲嵌紅玉髓與鑽石，約11萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra戒指，黃K金鑲嵌紅玉髓與鑽石，約11萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG
李心潔配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜誌BELLA的封面。圖／摘自IG

珠寶 1968

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