李心潔40+魅力登封 梵克雅寶Alhambra珠寶捎來新年好運

女星李心潔登上2022年一月號的台灣時尚雜誌BELLA封面，暢談身為40代女性的心情。她在封面造型嘗試飄逸春裝，略帶浪漫感的個性造型，配戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的經典珠寶Alhambra系列，捎來春天的氣息，也為全新的一年帶來好運。這次李心潔所配戴多套珠寶以紅玉隨為主，配襯大地色調的服裝，展現全新的活潑時尚魅力。

梵克雅寶的Alhambra系列珠寶，以四瓣的幸運草圖騰為主要設計元素，在1968年首度面世之後，從一條裝飾20個幸運草圖騰的長項鍊至今，已延伸出全系列各式各樣的設計，成為席捲全球的日常配戴珠寶首選。李心潔在封面上配戴的Magic Alhambra系列，匯聚大小不一的幸運草圖騰，時而不對稱的趣味，是系列中最耀眼奪目的設計。手上戒指、手鍊等隸屬於Vintage Alhambra系列，忠實呈現1968年代的原創經典細節。