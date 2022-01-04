發財、祈福、招桃花 點睛品金飾迎春可愛又吉祥

虎年將至，點睛品推出各種足金商品，為新年開運祈福。走俏皮可愛路線的Charme Mini足金串飾，推出一系列Q萌小虎，體積精緻小巧、生動活潑，帶來滿滿虎年祝福。除了小老虎，想要招財的話可則有兩款彩繪塗層的足金有錢花串飾，以「銅錢」與「花」為設計元素，兩者結合諧音「有錢花」，寓意進財豐衣足食。除此之外，還有傳統吉祥討喜的元寶、錢包等以及將「富」、「發」、「財」等字為主角的設計，若一起搭配配戴，還能組出「招財進寶」、「虎年大發財天天有錢花」等吉祥話，為新年新氣象加碼。

點睛品每年推出的生生有禮「新生篇」系列一直是新生兒送禮的首選，今年也不例外有一系列可愛的小虎金飾迎接虎寶寶。999.9黃金吊墜融合如意造型，999.9黃金手鐲以如意鎖作為設計靈感，裝飾可愛活潑的小虎，兩款設計背面都刻有「長命富貴」，寄予長輩對新生兒的美好祝願。「賀年及生肖篇」則有999.9如意鎖黃金吊墜和愛心黃金吊墜，均鑲嵌珍珠貝母，以溫潤光澤配襯黃金，傳遞虎年祝福。