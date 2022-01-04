2022台北線上年貨大街開跑 逾60家店上架、年街禁試吃

再過不久就是農曆年節，北市年貨大街提前登場，迪化商圈力推線上購物，超過60家老店與電商平台合作，打造全台最大線上年貨大街，線下活動也有紅包牆、6公尺高的招財福虎，盼能提升買氣。近日不少境外移入Covid-19確診個案，加上爆發數起不明感染源的本土確診案例，今年仍不開放試吃，街上禁止飲食，不開放外來攤商。

台北市副市長黃珊珊表示，因應後疫情時代，北市府與地方商圈組織共同合作，協助台北年貨大街轉型，加強線上串聯行銷商圈店家，與知名電商平台及電視購物合作，推出「台北年貨大街線上專區」與「電視購物街頭實境秀」。至於線下活動，黃珊珊介紹，有招財福虎巨型氣球裝置、開運紅包牆、虎彩繽紛共創年味燈區，及街頭播音室等精彩活動及創意妝點。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，今年商家沒有搭棚架，讓行人空間更寬敞，禁止外攤商擺攤，否則人員會變得更複雜，同時影響在地店家生意。徐慶棋指出，迪化街商圈都是依照中央流行疫情指揮中心防疫規定辦理，包括全程戴口罩、不開放試吃、商圈內禁止邊走邊吃，騎樓部分也要求商圈店家自用，不可外租，雖然有部分反彈，但去年9月開始就已經溝通了。

北市府還與迪化街商圈、蝦皮購物合作，即日起至1月30日推出全台最大線上年貨大街「台北年貨大街線上專區」，讓民眾即便在疫情下，依舊能感受過年的節慶感，專區內包含迪化街商圈的聯通漢芳、正新蔘藥行、李日勝、李亭香、度小月等近60間人氣店家及本市商圈特色店家等超過百家名店，讓民眾一次購足年節所需商品，專區更提供6折起的超值優惠，參加線上抽獎。