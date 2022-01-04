快訊

臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」 還有2機師列境外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022台北線上年貨大街開跑 逾60家店上架、年街禁試吃

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市府與迪化街商圈、蝦皮購物合作，即日起至1月30日推出全台最大線上年貨大街「台北年貨大街線上專區」，讓民眾即便在疫情下，依舊能感受過年的節慶感。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
北市府與迪化街商圈、蝦皮購物合作，即日起至1月30日推出全台最大線上年貨大街「台北年貨大街線上專區」，讓民眾即便在疫情下，依舊能感受過年的節慶感。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

再過不久就是農曆年節，北市年貨大街提前登場，迪化商圈力推線上購物，超過60家老店與電商平台合作，打造全台最大線上年貨大街，線下活動也有紅包牆、6公尺高的招財福虎，盼能提升買氣。近日不少境外移入Covid-19確診個案，加上爆發數起不明感染源的本土確診案例，今年仍不開放試吃，街上禁止飲食，不開放外來攤商。

台北市副市長黃珊珊表示，因應後疫情時代，北市府與地方商圈組織共同合作，協助台北年貨大街轉型，加強線上串聯行銷商圈店家，與知名電商平台及電視購物合作，推出「台北年貨大街線上專區」與「電視購物街頭實境秀」。至於線下活動，黃珊珊介紹，有招財福虎巨型氣球裝置、開運紅包牆、虎彩繽紛共創年味燈區，及街頭播音室等精彩活動及創意妝點。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，今年商家沒有搭棚架，讓行人空間更寬敞，禁止外攤商擺攤，否則人員會變得更複雜，同時影響在地店家生意。徐慶棋指出，迪化街商圈都是依照中央流行疫情指揮中心防疫規定辦理，包括全程戴口罩、不開放試吃、商圈內禁止邊走邊吃，騎樓部分也要求商圈店家自用，不可外租，雖然有部分反彈，但去年9月開始就已經溝通了。

北市府還與迪化街商圈、蝦皮購物合作，即日起至1月30日推出全台最大線上年貨大街「台北年貨大街線上專區」，讓民眾即便在疫情下，依舊能感受過年的節慶感，專區內包含迪化街商圈的聯通漢芳、正新蔘藥行、李日勝、李亭香、度小月等近60間人氣店家及本市商圈特色店家等超過百家名店，讓民眾一次購足年節所需商品，專區更提供6折起的超值優惠，參加線上抽獎。

迪化街也和東森購物合作，辦理首場電視購物直播，規劃於1月21日邀請市長柯文哲市和黃珊珊在永樂廣場同台體驗「電視購物街頭實境秀」，與電視購物達人共同銷售推廣精選年貨。

年貨大節與SoundOn合作打造「街頭播音室」，規劃國內最大型Podcast串聯活動，邀請百靈果、感官一條通等近50檔人氣Podcast來到永樂廣場錄製live podcast節目。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
年貨大節與SoundOn合作打造「街頭播音室」，規劃國內最大型Podcast串聯活動，邀請百靈果、感官一條通等近50檔人氣Podcast來到永樂廣場錄製live podcast節目。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
北市府與地方商圈組織共同合作，協助台北年貨大街轉型，加強線上串聯行銷商圈店家，與知名電商平台及電視購物合作，推出「台北年貨大街線上專區」與「電視購物街頭實境秀」。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
北市府與地方商圈組織共同合作，協助台北年貨大街轉型，加強線上串聯行銷商圈店家，與知名電商平台及電視購物合作，推出「台北年貨大街線上專區」與「電視購物街頭實境秀」。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

年貨大街 迪化街 疫情

延伸閱讀

北市Omicron群聚案防疫旅館暫時退場 27人受影響

3名境外個案2人改列本土 北市：硬體改善前不能入住

元旦升旗被罰站 柯文哲：我無所謂 怎感覺大家興風作浪

旅館群聚破口？ 黃珊珊：旅館附幼師生共68人擴大採檢

相關新聞

101附近的跨年套餐要價700元 塑膠盒端上桌胃口全無

每逢跨年，總是會有不少好友相約聚餐。一名網友在Dcard發文一則跨年套餐分享，表示今年朋友選了一間在101大樓附近的義式餐廳，花了700元想享用一頓跨年套餐，未料餐點一上桌就讓她們胃口全無，直呼這樣的餐點，用一樣的價錢在超商「可以吃到吐」。

超商福袋被嗆「不推薦」 網友見一物喊：已回本

一名網友在《PTT-CVS》板上PO出花費200元購入的萊爾富超商的新年福袋，失望地表示內容包括眾多零食、小物的集結「很一般」，雖然幾米桌曆及多啦A夢口罩還算實用，但總體認為該福袋「只值60分」，狠踩推薦及格邊緣。

全球唯一住宅型遊艇 締造全新海上奢華空間

建築和室內設計大師Jean-Michel Gathy宣佈與Ocean Residences Development合作打造M/Y NJORD，一艘開創性的住宅式超級遊艇及技術最為先進的綠色遊艇，旨在締造全新海上奢華空間。

台灣收藏品味的巨幅跨度 2021台中藝術博覽會

ART TAICHUNG 2021 台中藝術博覽會於12月5日晚間6點正式謝幕，結束了包含貴賓預展日在內的4天展會。

跳入艾莉絲的兔子洞 也趣藝廊初冬特展 土屋仁應【森之神話】

從虛幻的純白棲息地展開，彷彿踏入童話般的神聖領域，躡手躡腳地走在森林小徑，深怕吵醒了這片土地的主人們，不受外界干擾的原始森林以及在其中生活的生靈動物讓你一進入便不由自己地心帶敬意。

中國新年運動新品報到！虎年元素設計挑戰市場接受度

不到一個月就要迎來農曆新年，各品牌也紛紛推出了應景產品，加入虎年元素在設計中，考驗著市場接受度。像是adidas就呈現了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。