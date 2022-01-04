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瞄準活力次世代 EDOX BMW聯名時計 10萬有找限量到貨

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
德國紐堡寧24小時耐力賽（Nurburgring 24 hours）將在2022年邁向第50屆賽事，精彩可期。圖 / EDOX提供
德國紐堡寧24小時耐力賽（Nurburgring 24 hours）將在2022年邁向第50屆賽事，精彩可期。圖 / EDOX提供

新年新氣象，瑞士鐘表品牌EDOX宣佈與BMW合作，並打造了一款聯明的EDOX BMW M Motorsport官方計時賽車限量腕表，展現對於機械、動力的熱情。

身為中高價位運動風格品牌的EDOX，品牌原有系列多著墨在飛行、賽車，以及水上賽事，例如品牌便與有「水上F1」之稱的CO-1動力快艇錦標賽有多年合作關係。這次EDOX與BMW W Motorsport的合作，內容包含成為BMW M Motorsport的「官方計時合作夥伴」，EDOX並將在BMW青年隊排位賽、BMW M2盃與德國紐堡寧24小時耐力賽（Nurburgring 24 hours）現身。

而聯名的EDOX BMW M Motorsport官方計時賽車限量腕表，則是以EDOX的Chronorally系列為基礎，大尺寸的紅色鋁合金計時按鈕、消光霧黑與亮面碳纖維，並搭配45毫米的鈦合金表殼；其中用以累計時間資訊的計時積分盤，並換上兩個紅色指針，令人聯想到汽車儀表板的轉速表，表款再具備100米防水性能，台灣限量配額每款58只，訂價則為99,800元。

除了黑色碳纖維表面，EDOX BMW M Motorsport官方計時賽車限量腕表另有藍色面盤搭配皮帶的斯文風格款式。圖 / EDOX提供
除了黑色碳纖維表面，EDOX BMW M Motorsport官方計時賽車限量腕表另有藍色面盤搭配皮帶的斯文風格款式。圖 / EDOX提供
EDOX BMW M Motorsport官方計時賽車限量腕表，99,800元。圖 / EDOX提供
EDOX BMW M Motorsport官方計時賽車限量腕表，99,800元。圖 / EDOX提供
EDOX與BMW W Motorsport的合作，內容包含成為BMW M Motorsport的「官方計時合作夥伴」，EDOX並將在BMW青年隊排位賽、BMW M2盃與德國紐堡寧24小時耐力賽（Nurburgring 24 hours）現身。圖 / EDOX提供
EDOX與BMW W Motorsport的合作，內容包含成為BMW M Motorsport的「官方計時合作夥伴」，EDOX並將在BMW青年隊排位賽、BMW M2盃與德國紐堡寧24小時耐力賽（Nurburgring 24 hours）現身。圖 / EDOX提供

BMW 品牌 腕表

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