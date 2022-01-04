瞄準活力次世代 EDOX BMW聯名時計 10萬有找限量到貨

新年新氣象，瑞士鐘表品牌EDOX宣佈與BMW合作，並打造了一款聯明的EDOX BMW M Motorsport官方計時賽車限量腕表，展現對於機械、動力的熱情。

身為中高價位運動風格品牌的EDOX，品牌原有系列多著墨在飛行、賽車，以及水上賽事，例如品牌便與有「水上F1」之稱的CO-1動力快艇錦標賽有多年合作關係。這次EDOX與BMW W Motorsport的合作，內容包含成為BMW M Motorsport的「官方計時合作夥伴」，EDOX並將在BMW青年隊排位賽、BMW M2盃與德國紐堡寧24小時耐力賽（Nurburgring 24 hours）現身。