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三倍防水力！CORUM海軍上將計時碼表 好康限定加碼1+1

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
特殊的「石榴裂紋（Grenadier Fendu）」裝飾，讓手表面盤更立體、也更具辨識特色。圖 / 崑崙表提供
特殊的「石榴裂紋（Grenadier Fendu）」裝飾，讓手表面盤更立體、也更具辨識特色。圖 / 崑崙表提供

除了日常見到的黑、白以及各種鮮豔色彩，象徵森林的綠和象徵天空的藍色，近年被高比例運用在手表面盤。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）近日便推出新款海軍上將（Admiral）計時碼表，將藍、綠二色運用在表面設計，動感、活躍，並為新年帶來嶄新氣象。

1960年代問世的Admiral海軍上將系列，由於當時品牌創辦人之子Jean-Rene Banneart熱衷於海洋運動並積極贊助該賽事，因此推出同名系列表款，至今超過一甲子時光。而原本海軍上將系列以賽事中的「海事旗」當成面盤小時時標，色彩繽紛而動感，近代則基於設計美學的變遷，逐漸改為立體棒狀時標，簡約而直觀。

新款Admiral 45海軍上將系列計時碼表則是以2013年的Admiral AC-One 45為基礎，其中時標加以夜光塗料，使低光源、夜間或海上險峻海相時，依然能讓配戴者清楚閱讀時間，同時面盤再使用藍或綠色的「石榴裂紋（Grenadier Fendu）」裝飾，讓面盤更為立體、並兼具辨識度。

表款除使用便利的自動上鍊計時碼表機芯，防水性能也由100米提升至300米，並使用親膚、輕量的鈦合金表殼。同時品牌再推出專屬大中華區的特別方案：凡購買海軍上將45藍色及綠色限量版計時碼錶，將能同時擁有金屬鏈帶與額外一條橡膠表帶，雙色全球限量各100只，訂價則各為35萬元。

CORUM Admiral 45海軍上將系列計時碼表，全球限量100只，35萬元。圖 / 崑崙表提供
CORUM Admiral 45海軍上將系列計時碼表，全球限量100只，35萬元。圖 / 崑崙表提供
CORUM推出專屬大中華區的特別方案，凡購買海軍上將45藍色及綠色限量版計時碼表，將同時擁有金屬鏈帶與額外一條橡膠表帶。圖 / 崑崙表提供
CORUM推出專屬大中華區的特別方案，凡購買海軍上將45藍色及綠色限量版計時碼表，將同時擁有金屬鏈帶與額外一條橡膠表帶。圖 / 崑崙表提供
最早源起於1960年的CORUM海軍上將系列，反應了海上帆船賽事的動感與活力。圖 / 崑崙表提供
最早源起於1960年的CORUM海軍上將系列，反應了海上帆船賽事的動感與活力。圖 / 崑崙表提供
特殊的12邊形表殼，有稜有角、並具備高辨識度。圖 / 崑崙表提供
特殊的12邊形表殼，有稜有角、並具備高辨識度。圖 / 崑崙表提供

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