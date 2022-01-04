聽新聞
test
0:00 / 0:00
漢堡王「巧克力華堡」終於北上了！只有這2間才吃得到
了解民眾在疫情後的餐飲習慣改變，連鎖速食「漢堡王」自即日起推出2間2.0外帶外送型「火烤美味專賣店」，分別為林口文化店、宜蘭羅東興東店，除了以外帶外送型態，專門提供火烤類與期間限定商品外，也將重新推出「巧克力華堡」。為慶祝新店開幕，還有推出指定套餐優惠，以及消費滿額加送小華堡買1送1券等不同優惠。
漢堡王「火烤美味專賣店」共有2大特色。首先是專為外帶、外送服務而生，僅提供少量座位，搭配上網預訂服務，更能節省候餐時間。另外店內也專賣火烤類漢堡和期間限定商品，並不定時推出經典人氣餐點回歸。首波經典回歸商品即是過去台南限定的「巧克力華堡｣，將巧克力醬與顆粒花生醬加入華堡之中，交織出甜鹹交錯的獨特滋味，單點129元、套餐194元。
同時新開幕的2間火烤美味專賣店也都已經導入全新品牌識別系統，改以橘色的漢堡包夾著象徵火烤牛肉的「Burger King｣字母作為代表。為慶祝新店開幕，即日起至1月7日期間，推出限時限店套餐方案，內含華堡、小華堡、大薯2份、大洋蔥圈1份、中可2杯，原價415元，優惠價299元，並加贈百事聯名提袋，送完為止。1月8日起，消費滿200元，即贈小華堡買1送1回客券1張，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言