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漢堡王「巧克力華堡」終於北上了！只有這2間才吃得到

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
火烤美味專賣店將回歸推出「巧克力華堡｣，單點129元、套餐194元。圖／漢堡王提供
火烤美味專賣店將回歸推出「巧克力華堡｣，單點129元、套餐194元。圖／漢堡王提供

了解民眾在疫情後的餐飲習慣改變，連鎖速食「漢堡王」自即日起推出2間2.0外帶外送型「火烤美味專賣店」，分別為林口文化店、宜蘭羅東興東店，除了以外帶外送型態，專門提供火烤類與期間限定商品外，也將重新推出「巧克力華堡」。為慶祝新店開幕，還有推出指定套餐優惠，以及消費滿額加送小華堡買1送1券等不同優惠。

漢堡王「火烤美味專賣店」共有2大特色。首先是專為外帶、外送服務而生，僅提供少量座位，搭配上網預訂服務，更能節省候餐時間。另外店內也專賣火烤類漢堡和期間限定商品，並不定時推出經典人氣餐點回歸。首波經典回歸商品即是過去台南限定的「巧克力華堡｣，將巧克力醬與顆粒花生醬加入華堡之中，交織出甜鹹交錯的獨特滋味，單點129元、套餐194元。

同時新開幕的2間火烤美味專賣店也都已經導入全新品牌識別系統，改以橘色的漢堡包夾著象徵火烤牛肉的「Burger King｣字母作為代表。為慶祝新店開幕，即日起至1月7日期間，推出限時限店套餐方案，內含華堡、小華堡、大薯2份、大洋蔥圈1份、中可2杯，原價415元，優惠價299元，並加贈百事聯名提袋，送完為止。1月8日起，消費滿200元，即贈小華堡買1送1回客券1張，送完為止。

漢堡王新推出外帶外送型態的「火烤美味專賣店」。圖／漢堡王提供
漢堡王新推出外帶外送型態的「火烤美味專賣店」。圖／漢堡王提供

漢堡 套餐 巧克力

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