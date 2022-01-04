50歲李英愛養出最強童顏肌 全靠山蔘萃取的還幼平衡露

已經50歲的凍齡女神李英愛，最近終於又有新作推理韓劇「神探具景伊」，在劇中她女偵探，更有邋遢的宅女形象，但是緊實的肌膚，完全讓人看不出來，李英愛已經50歲了，讓人好奇她都用什麼保養品？

李英愛作為The history of Whoo后的代言人，私下也是品牌愛用者，后最近推出的新品「還幼平衡露」、「還幼平衡乳」，就是李英愛近期的最愛，兩款新品中，蘊含有26萬小時生長的山蔘全草，搭配70多種的韓方成分，強化肌膚基礎，增加保溼與屏障，讓女人都能養出童顏肌。

還幼平衡露／乳有著紫色尊貴感十足的瓶身，瓶蓋上還有鳳凰，還幼平衡露是半透明的精華劑，一抹上肌膚就能化為水狀寧路，增加保濕力；還幼平衡乳是彈力乳狀劑，多了白木耳多醣體，增加肌膚滑嫩感，加強屏障與保濕膜。

兩款新品都有山蔘全草精萃，採用100個小時的百蒸膏法製程，蘊含高活性的人蔘皂苷，為肌膚補充營養；山蔘共生菌是以山蔘所產生養分為食的共生微生物，也能轉換成讓肌膚更好吸收的成分。

還幼童顏精萃中含人蔘、當歸、遠至、大棗能提升肌膚防禦力，枸杞、熟地黃、天門冬可補充水分，茯苓、白蒺藜、陳皮可活化並使肌膚維持健康。