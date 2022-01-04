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50歲李英愛養出最強童顏肌 全靠山蔘萃取的還幼平衡露

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
50歲李英愛，被稱為凍齡女神，也是The history of Whoo后的代言人。圖／The history of Whoo后提供
50歲李英愛，被稱為凍齡女神，也是The history of Whoo后的代言人。圖／The history of Whoo后提供

已經50歲的凍齡女神李英愛，最近終於又有新作推理韓劇「神探具景伊」，在劇中她女偵探，更有邋遢的宅女形象，但是緊實的肌膚，完全讓人看不出來，李英愛已經50歲了，讓人好奇她都用什麼保養品？

李英愛作為The history of Whoo后的代言人，私下也是品牌愛用者，后最近推出的新品「還幼平衡露」、「還幼平衡乳」，就是李英愛近期的最愛，兩款新品中，蘊含有26萬小時生長的山蔘全草，搭配70多種的韓方成分，強化肌膚基礎，增加保溼與屏障，讓女人都能養出童顏肌。

還幼平衡露／乳有著紫色尊貴感十足的瓶身，瓶蓋上還有鳳凰，還幼平衡露是半透明的精華劑，一抹上肌膚就能化為水狀寧路，增加保濕力；還幼平衡乳是彈力乳狀劑，多了白木耳多醣體，增加肌膚滑嫩感，加強屏障與保濕膜。

兩款新品都有山蔘全草精萃，採用100個小時的百蒸膏法製程，蘊含高活性的人蔘皂苷，為肌膚補充營養；山蔘共生菌是以山蔘所產生養分為食的共生微生物，也能轉換成讓肌膚更好吸收的成分。

還幼童顏精萃中含人蔘、當歸、遠至、大棗能提升肌膚防禦力，枸杞、熟地黃、天門冬可補充水分，茯苓、白蒺藜、陳皮可活化並使肌膚維持健康。

洗完臉後，可以先使用還幼本初精華，再使用還幼平衡露／乳，搭配陰陽調和按摩手法，由內而外讓肌膚吸收活化，找回童顏美肌。

The history of Whoo后還幼平衡露／125ml／6,800元。圖／The history of Whoo后提供
The history of Whoo后還幼平衡露／125ml／6,800元。圖／The history of Whoo后提供
使用后還幼平衡露／乳，可搭配按摩手法。圖／The history of Whoo后提供
使用后還幼平衡露／乳，可搭配按摩手法。圖／The history of Whoo后提供
The history of Whoo后還幼平衡露／乳。圖／The history of Whoo后提供
The history of Whoo后還幼平衡露／乳。圖／The history of Whoo后提供
The history of Whoo后還幼平衡乳／110ml／7,800元。圖／The history of Whoo后提供
The history of Whoo后還幼平衡乳／110ml／7,800元。圖／The history of Whoo后提供

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