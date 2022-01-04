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3大亮點！Dyson V15 Detect系列無線吸塵器旗艦登場

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Dyson V15 Detect Absolute Extra吸塵器擁有超完整配件，建議售價29,900元記者黃筱晴／攝影
Dyson V15 Detect Absolute Extra吸塵器擁有超完整配件，建議售價29,900元記者黃筱晴／攝影

趕在年前大掃除旺季之前，Dyson宣布在台推出全新Dyson V15 Detect系列無線吸塵器，集Dyson最新獨家科技於一身，再加上全新配備無纏結科技的智慧變速吸頭以及超強吸力，輕鬆搞定全家清潔就靠這一台！

根據Dyson調查，近半數民眾反應使用吸塵器進行居家清潔時，經常遇到毛髮纏繞於吸頭上難以清除的困擾；而眼睛看不見得微塵，也讓民眾經常有「不知道到底清乾淨了沒」的疑惑。Dyson V15 Detect系列擁有3大亮點：全新配備無纏結科技智慧變速吸頭、能將所有微塵看得一清二楚的智慧雷射偵測科技，還有可智慧偵測灰塵種類以自動調整吸力的壓電式聲學感應技術，3大科技結合，讓打掃變得更智慧、更輕鬆。

其中，擁有最完整配件的Dyson V15 Detect Absolute Extra吸塵器，配備「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可有效捕捉過濾99.97%小至PM0.1微米的超微粒和過敏原 ，將汙染物牢牢鎖住並排出更乾淨的空氣，防止清潔過程中對室內空氣造成二次汙染，打造真正全面高效的清潔體驗。

Dyson V15 Detect Absolute Extra與Dyson V15 Detect Total Clean吸塵器則是皆配備全新智慧變速吸頭內建無纏結科技，透過位於吸頭上方的56個聚碳酸酯無纏結梳可自動清潔刷條上的毛髮，解決毛髮纏繞在吸頭上，難以清潔的痛點。在自動模式下，智慧變速吸頭內的Dyson DLS（動態負載感應器）技術每秒可監測刷條阻力360次，根據不同地板類型智慧調整吸力。另外，另一款無纏結錐形吸頭的錐形刷條則是能將毛髮快速捲起並吸入集塵筒，避免纏繞情況發生，小巧尺寸更特別適用於清潔床墊、布質沙發等容易沾附毛髮之處。

除了最新的無纏結科技吸頭，Dyson V15 Detect全系列共3款吸塵器都搭載了智慧雷射偵測科技、壓電式聲學感應技術，全面分析灰塵大小與數量，以及Dyson Hyperdymium馬達，轉速每分鐘最高可達125,000轉，高達230AW的強勁吸力，可高效去除看得見的碎屑顆粒與看不見的微塵、過敏原，以更智慧的方式打造更健康乾淨的居家環境。

全新Dyson V15 Detect系列吸塵器即日起正式在台上市，於Dyson官方網站及全台Dyson官方授權通路銷售，依據吸頭配件差異共提供3款產品選擇，建議售價24,900元起。

無纏結吸頭增添生力軍，全新配備無纏結科技的智慧變速吸頭更全面解決地面毛髮纏繞問題。記者黃筱晴／攝影
無纏結吸頭增添生力軍，全新配備無纏結科技的智慧變速吸頭更全面解決地面毛髮纏繞問題。記者黃筱晴／攝影
Dyson V15 DetectTM系列吸塵器內建「壓電式聲學感應器」，統計數據會即時顯示於LCD螢幕中，家中潔淨狀態一目瞭然。記者黃筱晴／攝影
Dyson V15 DetectTM系列吸塵器內建「壓電式聲學感應器」，統計數據會即時顯示於LCD螢幕中，家中潔淨狀態一目瞭然。記者黃筱晴／攝影
Dyson V15 Detect Absolute Extra升級配備「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可有效捕捉過濾99.97%小至PM0.1微米的超微粒和過敏原。記者黃筱晴／攝影
Dyson V15 Detect Absolute Extra升級配備「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可有效捕捉過濾99.97%小至PM0.1微米的超微粒和過敏原。記者黃筱晴／攝影
運轉時雷射光照射吸頭前方區域，讓平常在硬質地板上難以看見的微塵瞬間現形。記者黃筱晴／攝影
運轉時雷射光照射吸頭前方區域，讓平常在硬質地板上難以看見的微塵瞬間現形。記者黃筱晴／攝影
智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭於吸頭右側前端裝入「綠色雷射二極管」。記者黃筱晴／攝影
智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭於吸頭右側前端裝入「綠色雷射二極管」。記者黃筱晴／攝影

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