必勝客×金蓬萊「佛跳牆比薩」上桌！吃得到鮑魚、海參

迎接金虎年，「必勝客」今春特別推出「一圓好運龍蝦干貝比薩」、「摘星佛跳牆比薩」等2款年節新品。其中「摘星佛跳牆比薩」更是首度攜手連續4年獲得米其林一星肯定的「金蓬萊遵古台菜」，將招牌的佛跳牆化身成為創意比薩，一次就能吃得到鮑魚、干貝、海參、排骨酥等食材，創造出中西合併的年菜滋味。

此次新登場的「一圓好運龍蝦干貝比薩」，以干貝為主角，搭配上龍蝦球、龍蝦沙拉，以及具有濃郁香氣的蟹黃風味醬汁，還有融合各項食材的莫札瑞拉起司，帶出濃郁的鮮甜海味，每個大比薩850元（適用外帶買大送大、外送買大送小，農曆春節連假期間除外）。同時必勝客更以金黃切達起司、莫札瑞拉起司、帕瑪森起司，共同搭配出「三重起司龍捲風餅皮」，不僅適合所有經典比薩，也適合增添一圓好運龍蝦干貝比薩的奢侈感，加價120元即可升級。

首度攜手「金蓬萊」推出的「摘星佛跳牆比薩」，選用鮑魚、干貝、海參，加上蒜香四溢的無骨排骨酥，還有佛跳牆中必備的魚皮、鳥蛋、香菇、芋頭、筍乾、大白菜等經典配料，搭配手工芝心餅皮，讓中西食材巧妙融合，並將佛跳牆的滋味在比薩上經典還原，單點大比薩每個999元，限時販售5週，1月10日前開放PK雙饗卡APP會員優先搶訂，還可抽金蓬萊經典年菜組（價值4,210元）。