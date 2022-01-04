101附近的跨年套餐要價700元 塑膠盒端上桌胃口全無

每逢跨年，總是會有不少好友相約聚餐。一名網友在Dcard發文一則跨年套餐分享，表示今年朋友選了一間在101大樓附近的義式餐廳，花了700元想享用一頓跨年套餐，未料餐點一上桌就讓他們胃口全無，直呼這樣的餐點，用一樣的價錢在超商「可以吃到吐」。

原PO表示，為了看煙火，選了一家地點在101附近的餐廳。服務生一開始還帶錯了座位，將他們原本訂的四人座位改到了吧檯位置，後又再改回來。

他們一行人被告知當晚僅供應跨年套餐，餐點包含「一人一份炸物拼盤，有薯條雞塊等等、沙拉、還有三明治」，等待的同時還在看想加點的披薩菜單，沒想到跨年套餐終於來了，「果真如服務員所說，沙拉、三明治（可頌麵包+一片生菜一片火腿一片起司）、炸物拼盤（幾根薯條+剛剛好兩塊雞塊，喔還有番茄醬）」。

原PO表示，跨年套餐一端上桌讓他們「一瞬間胃口全無」，「滿腦子只有：這樣要花我七百塊……」，「去便利商店買微波食品，七百元我可以吃到吐吧」，大呼：「此生沒吃過這麼雷的餐廳」。

他說，能夠理解商家想賺錢的心態，但「能給我正常的餐點嗎？」也認為跨年餐是固定餐點可以接受，「但不是給這種內容物的餐盒當跨年餐」。雖然後來店家有給了一小盤洋芋片及鱈魚香絲、免費續一次飲料啤酒作為招待，但滿懷期待的心情已經沒了，「謝謝這間餐廳，讓我們的2021的快樂提早結束惹」。

不少網友回覆原PO，如果是這樣的跨年餐，「真的會氣到爆炸」，覺得店家賺錢的吃相也太難看，「黑心店家趕快倒一倒」。有網友說700元可以在跨年時「去微風、金色三麥還吃超多」，也可以「漢來海港海鮮吃到吐」。而且居然還用這種塑膠餐盒裝，別說被當盤子，「連個盤子都懶得給你」。