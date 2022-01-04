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結合台灣與酒廠特色 金車噶瑪蘭3款2022年度禮盒來了

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒，建議售價2,300元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒，建議售價2,300元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金車噶瑪蘭今年延續臺灣之美、結合酒廠特色元素，再推三款全新2022年度禮盒——「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」、「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」以及「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」。三款禮盒即日起於全臺噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭威士忌酒廠、各大酒專通路販售。

「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」以噶瑪蘭威士忌酒廠為背景，勾勒出其座落於雙脈之間的地理位置，融入麥穗、橡木桶、蝴蝶蘭等元素，展翅的白鷺鷥更映出這片土地的美麗風情與百年酒廠願景。

「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」則以廠內蒸餾器為主角，蒸餾而出的新酒受到宜蘭獨特山海環境、橡木桶的薰染，與臺灣梅花鹿、花中之王牡丹相互輝映，充滿生命力的感動展現永續決心。噶瑪蘭威士忌酒廠獨特的地理位置與氣候，孕育出臺灣富饒的土地及生命力，雙脈與海洋匯聚得天獨厚的釀酒環境，醞釀出令世界著迷的噶瑪蘭威士忌，噶瑪蘭年度禮盒不僅呈現酒廠特色，特殊的金屬光澤搭配打凸磨砂處理，也讓視覺、觸覺更添質感。

此外，針對去年底剛上市的「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」，今年也特別推出禮盒包裝，延伸熱情奔放的西班牙重雪莉紅與流動畫設計，不僅呈現酒款風味的完美融合，更為年節贈禮時刻增添喜氣氛圍。

三款禮盒即日起於全臺噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭威士忌酒廠及各大酒專通路販售，上市期間皆享優惠活動，可電洽金車噶瑪蘭免付費服務電話0800-588-911，或至金車噶瑪蘭威士忌官網http://www.kavalanwhisky.com/ 查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」將三款各自全時熟成於Oloroso、PX、Moscatel雪莉桶之單一麥芽威士忌完美融合，禮盒版包裝喜氣優雅，建議售價2,500元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」將三款各自全時熟成於Oloroso、PX、Moscatel雪莉桶之單一麥芽威士忌完美融合，禮盒版包裝喜氣優雅，建議售價2,500元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭推出2022年度禮盒，「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」（左）、「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」，即日起在噶瑪蘭展售中心與各大酒專通路都能買得到。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭推出2022年度禮盒，「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」（左）、「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」，即日起在噶瑪蘭展售中心與各大酒專通路都能買得到。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒禮盒，建議售價3,700元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒禮盒，建議售價3,700元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 葡萄酒

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