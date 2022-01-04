11位黃金卡司輪番上陣！經典外百老匯音樂劇《LPC》回來了 1月7日正式開演

11位黃金卡司輪番上陣，在信義區也能享受外百老匯的看戲感受。圖／活性界面製作提供

2021年初曾創下35場一票難求的經典外百老匯音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Chane》（下稱《LPC》），今年和聯合數位文創合作，將再次重返PLAYground南村劇場，更大膽挑戰連演6個月、超過150場的定目長期演出，由11位黃金卡司輪番上陣，讓歡笑與感動常駐南村，打造最chill的下班打卡熱點！

《LPC》是外百老匯史上第二長壽的音樂劇，號稱「六人行」、「慾望城市」歌舞演出版本。自1996首次演出以來，在全世界超過40個城市上演，至今被翻譯成17國語言。每次由4名演員擔綱演出，不停切換詮釋50多個人生角色，談論20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭與愛情的人生故事。劇中經典台詞：「戀人啊！帶著喜悅勇往直前吧！找到一個你覺得完美的人，然後耗費餘生，並試著去改變他。I Love You, You're Perfect, Now change！」，讓處於不同人生階段的觀眾都能找到自我共鳴，在歌舞中感受不同關係中的各種模樣與姿態，體會愛情裡的澎湃與酸甜苦辣。

活性界面製作創辦人陳午明表示：「我們在去年的35場表演中得到市場肯定，獲得許多觀眾的青睞。在成功製作出這樣的表演藝術產品後，更要把目標放在持續營運，讓駐點長演模式在台灣成為可能，吸引更多觀眾走進劇場，同時為台灣的表演藝術產業化建立一種新的獲利模式。當台灣也能夠欣賞到百老匯水準的精緻演出，走出屬於台灣的產業之路絕對有可能！」

為保留原汁原味的內容，《LPC》全劇以英文對白與演唱，搭配中文字幕，並由11位台灣實力派演員：陳品伶、鍾琪、蔡邵桓（叉燒）、周家寬、江翊睿、倪安東、張稜、賴珮如、藍紫綾、謝雅兒、Steven Sun輪流搭配演出，全新堅強陣容組合將帶給觀眾不同的感受。

導演孫自怡更表示，「這是台灣首次如同韓國、日本等地音樂劇演出般，擁有多卡司多組合的演出，雖然排練上非常辛苦，但不同演員之間會擦撞出不同的火花與驚喜，每一種組合都相當令人期待！」則陳午明補充道，「音樂劇無論在紐約、首爾、上海等地都因駐點長演或是高場次數量巡迴的音樂劇製作，產生規模化效應，才能累積觀眾並培養出更多的新作品，帶給產業正向的回饋。

我們相信台灣事實上市場也一定的能量，只是需要有更多這樣型態的產品，不只是表演藝術製作，更是一種生活娛樂的選擇。活性界面製作希望透過《LPC》一劇，讓音樂劇產業有不同的新氣象。」

一票難求的經典外百老匯音樂劇「LPC」回來了！圖／活性界面製作提供