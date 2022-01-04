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超商福袋被嗆「不推薦」 網友見一物喊：已回本
一名網友在《PTT-CVS》板上PO出花費200元購入的萊爾富超商的新年福袋，失望地表示內容包括眾多零食、小物的集結「很一般」，雖然幾米桌曆及多啦A夢口罩還算實用，但總體認為該福袋「只值60分」，狠踩推薦及格邊緣。
原PO在《PTT-CVS》板上PO出萊爾富超商福袋開箱，表示以200元的金額購入，打開後卻只見三包餅乾、一瓶飲料、一包口香糖，還有一本聯名幾米桌曆及一盒聯名版口罩，加上購入時的刮刮樂只中了肉鬆麵包，讓原PO覺得雖然桌曆和口罩還算實用，但整體來說「只值60分」。
但網友看了原PO的福袋內容物照片後，直指雖然零食等很一般，但那個多啦A夢《STAND BY ME》電影版口罩，網路售價為199元，就已回本，「那盒口罩原價蠻貴的，這包我抽到會給80(分)」。根據各家網路通路價格顯示，該福袋內的聯名口罩價格在157元至199元不等，一盒有10個口罩，為去(2021)年該電影發行時推出的聯名版口罩。
但也有網友認為，這樣的零食也不OK，覺得超商有在清庫存的感覺，「這袋的內容物，去大賣場買似乎不到200」、「這200我不行」。
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