創意爆棚席捲IG！年節必備4大趣味伴手禮　吃餅還能擲筊許願

image source：臉書／神之鄉、Pinkoi／G's life 居事‧生活

文／翁筠茜

農曆春節就快到了，這也代表要準備送禮給親朋好友啦！除了傳統造型的禮盒之外，現在也有許多品牌推出創意的特色禮盒，在第一眼就抓住大家的目光，驚喜滿滿又兼具質感，令人愛不釋手。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些網友熱議的年節趣味伴手禮，讓你送禮超有面子，團圓時刻享受歡樂氣氛！

1. 神之鄉月光餅禮盒

近三個月網路聲量：2,960筆

邊吃還能邊許願！人氣台劇《神之鄉》以桃園大溪傳統美食「月光餅」為主題，把台灣食材與人情味作為調味，融合創意推出「神之鄉月光餅禮盒」，月亮造型的糕點，每個彎角彷彿是「15度微笑」，隨時都充滿幸運能量，也有「筊」的意象。

image source：臉書／神之鄉

最有趣的是，神之鄉月光餅禮盒每盒都會附上願望籤與籤筒、迷你筊，可以在籤上寫下願望、擲筊抽籤，在過年聚會上拿出來，氣氛馬上嗨到最高點，家人朋友都玩得不亦樂乎，時尚吸睛又兼具互動樂趣的設計立刻席捲Instagram與臉書，許多網紅、網友都搶拍分享。

▲一打開Instagram、臉書就看到滿滿的神之鄉月光餅禮盒，超人氣的禮盒你跟上了嗎？

image source：Instagram、Facebook

有網友會用神之鄉月光餅禮盒的籤筒決定日常大小事，舉凡要去哪裡旅遊、早餐要吃什麼，都可以輕鬆解決，實在太實用啦～旅遊部落客Mei就提到，每當煩惱誰該負責晚餐時，就會用籤筒決定晚餐要吃什麼，令不少有同樣困擾的網友笑說「以後都用這個跟老公玩」、「很有創意耶，不然不知要吃什麼」。

▲旅遊部落客Mei用神之鄉月光餅禮盒籤筒決定晚餐吃什麼，解決每天的煩惱。

image source：Instagram@duddy10759

團購主「Grace曉柔」則用籤筒與女兒玩遊戲，如果女兒有做值得獎勵的事情，就會讓女兒抽一支願望籤，每支籤都是女兒最喜歡的食物與事情，有吃糖果、去動物園等獎勵，網友讚「太可愛了好有趣」。

▲團購主「Grace曉柔」用神之鄉月光餅禮盒籤筒與女兒玩遊戲，幫女兒實現願望。

image source：Instagram@hjroro1993

☞線上購買：神之鄉月光餅禮盒推出「年前送禮早鳥優惠」，即日起至2022年01月13日止，只要點選此連結購買神之鄉月光餅禮盒，就有買一送一限量優惠，賣完為止（溫馨提醒：本優惠商品將於1月15日前出貨唷～）

2. WAT X 王品開運貴神騷禮盒

近三個月網路聲量：769筆

「酒界潮牌」WAT不時會與不同品牌跨界聯名，激發出創意滿分的時尚新品。近期WAT精選三款雞尾酒，搭配王品旗下中餐品牌莆田、享鴨、丰禾推出「開運貴神騷禮盒」，將平常習以為常的茶品加入雞尾酒調配，酒瓶上寫的「貴」、「神」、「騷」分別代表貴妃鐵觀音雞尾酒、洛神青梅雞尾酒、文山騷兒雞尾酒，也各有「貴」人加持、「神」采飛揚、獨領風「騷」的意思，吃完年菜來點微醺滋味，為團聚時節增添氣氛，網友表示「吃好菜配好酒～」



【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

image source：臉書／WAT

☞如何購買：即日起可至全台莆田、享鴨、丰禾門市訂購，販售內容以店內公告為主。

3. G's life 居事‧生活虎年新年限量禮盒

近三個月網路聲量：170筆

年節除了可以送糕餅、糖果等食物禮盒，生活用品也是相當受歡迎的選項，G's life 居事‧生活主打用天然素材製作的手工香氛皂，針對虎年設計限量香皂禮盒，有Q版老虎造型、具「吉祥」含義的橘子造型、代表「平安」含義的蘋果造型等，超擬真的模樣讓人在第一眼無法看出是香皂，可愛到根本捨不得用～網友讚「做得超級可愛，很細緻」、「整體的質感很棒」。

image source：Pinkoi／G's life 居事‧生活

☞線上購買：Pinkoi／G's life 居事‧生活

4. 不二馬大叔我不是胖虎戳戳樂禮盒

近三個月網路聲量：165筆

人氣插畫家「不二馬大叔」創作的角色「胖虎」，圓滾滾的大臉配上呆萌的表情，與老虎兇猛的形象形成極大的反差，「胖虎」與「小虎」的互動更是療癒了眾多粉絲的心。

適逢2022虎年，不二馬大叔應景地推出「我不是胖虎戳戳樂禮盒」，禮盒內裝滿胖虎造型軟糖、紙膠帶、貼紙、皮尺等，25格通通有獎，就像回到小時候玩戳戳樂一樣，每次戳下去都充滿驚喜，粉絲暴動表示「太可愛了」、「已手刀買」。

image source：臉書／不二馬大叔 Bu2ma

☞線上購買：蝦皮／不二馬大叔

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月21日至2021年12月19日。

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