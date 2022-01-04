4大超商年菜預購拚場 這款虎咬豬刈包超應景 星級名店輕鬆在家吃

農曆新年倒數1個月，今年年假長達9天，也讓許多因為疫情悶了許久的民眾蓄勢待發準備採買年貨、訂年菜，還有打理年節伴手禮。4大超商也化身最便利的採購平台，整合線上線下、集結全台各地話題商品，幫助民眾輕鬆張羅過年所需。

7-ELEVEN推「名店年菜」、「肖像禮盒」、「開運零食」3大春節結構，i預購平台自1月6日起，網羅年菜、春禮、3C家電、居家清潔及美妝保養等商品，最低下殺3折起，活動期間單筆消費滿額享5%點數回饋，指定商品加碼再送100點。年菜預購以名店功夫菜為主，網羅星級飯店、老字號名店等餐廳，推出獨家限定商品；包括首次攜手老牌婚宴會館推出「彭園黃金澄汁排骨」、新世代台灣風格飲食叁和院的「叁和虎咬豬」、五星主廚監製的「漢來飯店鳳凰鮑肚佛跳牆」、米其林必比登推薦的「祥和蔬食福虎進寶年菜組」以及米其林餐盤推薦的「膳馨黑蒜烏骨雞湯」，讓民眾除夕圍爐餐免煩惱。實體門市春節禮盒活動則是自即日起開跑，任選2件9.5折，特別主打「聯名肖像」禮盒，除了推出虎年高話題討論的「我不是胖虎新春糖果桶」，還特別精選不二家、三麗鷗等人氣肖像和卡通明星推出造型禮盒，以及免出國也買得到的「香港美心精緻三樂禮盒」等上百款春節禮盒讓民眾選購。此外，即日起推出「福虎生風專案架」，網羅超過30款新春團聚必備的虎年限定大包裝零食、星宇航空聯名餅乾與異國糖果等多款新品，搶攻新春商機。

全家便利商店今年則以「米其林星級」、「特色蔬食」、「星級飯店」、「名店名廚」4大特色，總計超過百項商品來搶攻年菜商機，消費者可於旗下電商平台「全家行動購」，或從會員App「全+1商城」也可快速選購，除了有多款年菜、鍋物、精選海鮮商品，更精選名店名廚推出鼎泰豐、彭園、凱達飯店年菜料理，其中獨家販售的「山海樓聯名佛跳牆」年夜飯必備。即日起至1月23日推出年菜集章趣活動，指定商品單筆滿666元可得1章，集3或5個章回饋購物金150元或300元，且每週精選2件商品，優惠9折起。

萊爾富「開運年菜」預購專刊亦精選近百道五星級主廚監製以及名店名廚坐鎮的經典年菜，除了單點，還有適合不同家庭人數的懶人圍爐套餐，今年更引進天后 × 鎮瀾宮的年菜組「鎮瀾宮福氣箱」，售價1,199元，再贈送千元2022鎮瀾宮發財金，限量1,000組，讓吃年菜也可添福氣又發財。另外，針對素食族群，萊爾富也首次推出素食新寵兒超級食物-天貝及多道蔬食美饌，讓素食者也能享用美味年菜。民眾除了可拿實體預購專刊直接在門市預購外，也可透過萊爾富虛實整合的萊購物平台購買。即日起至1月25日，會員在預購專刊購買指定年菜享2件9.5折、3件9.2折優惠，使用行動支付HiPay綁聯邦卡還可享15%回饋，1月25日前完成取貨，還有機會獲得與訂單消費金額等值的Hi點（單筆最高回饋上限1,000元）。