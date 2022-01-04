南部人也要吃火鍋、過暖冬！個人鍋、石頭鍋、鴛鴦鍋 各種鍋物讓你吃得美味又拍得盡興

每逢跨年，總是會有不少好友相約聚餐。一名網友在Dcard發文一則跨年套餐分享，表示今年朋友選了一間在101大樓附近的義式餐廳，花了700元想享用一頓跨年套餐，未料餐點一上桌就讓她們胃口全無，直呼這樣的餐點，用一樣的價錢在超商「可以吃到吐」。

2022-01-04 11:46