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南部人也要吃火鍋、過暖冬！個人鍋、石頭鍋、鴛鴦鍋 各種鍋物讓你吃得美味又拍得盡興

聯合新聞網 / MENU美食誌

美味的特色鍋物，讓你在冬天吃在嘴裡，暖在心裡！

毛房 蔥柚鍋．冷藏肉專門

台南市/東區

利用古色古香的老屋改建而成，內部處處是用心設計，不光是能享用美味的火鍋，還可以逛逛內部精心的環境設計！「雲林究好豬」，油花分布很均勻，肉質口感爽脆彈牙！（MENU美食誌Wang I-Hsiang提供）

香香石頭火鍋 七賢店

高雄市/新興區

香香石頭火鍋是一間個人小火鍋餐廳，價位上坐落在250元到400之間。火鍋湯頭使用的是蔬果加上中藥秘方熬製出來的湯頭，有一種淡淡的甘甜，並不會因火鍋食材的加入而失禮湯頭的味道。（MENU美食誌安安日常❤️提供）

老山西 鍋物-楠梓旗艦店 高雄美食/楠梓區火鍋/麻辣鍋

高雄市/楠梓區

大學東路上的老山西鍋物楠梓旗艦店。價格平實，卻是堅持使用自家熬煮湯頭，提供原塊肉盤的個人鍋物。內用還有飲料和冰淇淋自助吧無限吃！老山西陳醋鍋底，溫順酸香很襯食材美味，口味十分清淡。（MENU美食誌朵嵐念念提供）

 

嗑肉石鍋屏東店-屏東火鍋餐廳鍋物美食推薦 石頭火鍋涮涮鍋

屏東縣/屏東市

餐廳空間寬敞、採光明亮。提供9種火鍋湯底可以選擇，原味柴魚昆布湯底不用加價，其他特色湯底分別加價$49-$99。巴西蘑菇雞湯底+49元，雞湯加了巴西蘑菇，有著濃郁的菇味，放入食材久煮味道更香。（MENU美食誌肥知知🙋🏻‍♀️提供）  

樂昉 The Fun獨享鍋

屏東縣/屏東市

櫃檯和店家的擺設，是用白色和木頭色的溫和色系。私藏梅子雞鍋$190，湯頭入味，喝起來很順口，鍋裡有一整隻大雞腿，肉質鮮嫩好入口，輕輕用筷子一夾就骨肉分離，帶有一絲梅子的香味。（MENU美食誌一²提供）

花花世界鍋物WHATSWORLDresort-火鍋界中的唯一奇葩

台南市/東區

以熱帶動植物、藤椅、原木系裝潢，營造島嶼度假氛圍。新疆孜然湯底，選用孜然與數十種漢藥材搭配熬煮，湯頭喝起來爽口清香，孜然味不會太過厚重，裡頭還有許枸杞及紅棗！（MENU美食誌婭咪·呀瞇提供）

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美食誌 火鍋 屏東縣

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