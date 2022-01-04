快訊

今明兩天回暖西晴東雨 周四再一波東北季風報到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泡完濾掛咖啡發現大蟲屍「噁心感爆棚」泡前別忘這動作

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。圖／爆料公社
網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。圖／爆料公社

不少人喜歡泡濾掛咖啡，有現沖的醇香口感，網友在網路社群「爆料公社」發文，指在家泡濾掛，連沖兩次，喝得開心，但要丟棄咖啡濾包時，卻看到一隻翼展約有5公分的大飛蟲屍體在咖啡渣裡，讓他覺得噁心到不行，向咖啡包廠商反應，業者也搞不清楚蟲子是怎麼跑進去的，網友表示，一般人沖濾掛都不會仔細看裡面，提醒還是要注意。

這名網友發文表示，在家泡濾掛，連沖了兩次熱水，沖的時候要盯著濾包裡的咖啡粉，當時並沒有查覺有異樣，等到咖啡喝完要丟濾包時，卻看到這隻大蟲，懷疑可能原來蟲子藏在咖啡粉裡，被熱水燙死後，才浮到咖啡渣的表面，「超大一隻蟲，噁心感爆棚」。

後來他致電咖啡包廠商反應，但廠商說機器包裝有加蓋、咖啡豆有經過高溫烘培及研磨，

實在不明白哪個環節出問題，懷疑蟲子可能是原來就在濾袋裡，「因為蟲子在太完整了」，廠商不斷道歉，並稱要贈送咖啡禮盒，但他心想「誰還敢喝啊」，提醒濾掛式咖啡愛好者，撕開包裝後要稍微檢查一下，有沒有蟲蟲在裡面。

網友則反應「喝完才發現真的超噁心」、「濾掛原來是封好的，從來沒想過要檢查」、「下次再泡可得看清楚了」。

網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。圖／爆料公社
網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。圖／爆料公社
網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。圖／爆料公社
網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。圖／爆料公社

咖啡 爆料公社

延伸閱讀

以為媽媽睡着！印度3歲女童伴屍2天 直至母嘴巴爬出蟲急求救

桃園男揪27人開毒趴 警破門時正嗨被抓包

影／警荷槍實彈逮持槍毒犯 一旁民眾淡定領錢

鐵工廠製毒市值上億元 被抓胞兄傻眼：不是做安眠藥？

相關新聞

泡完濾掛咖啡發現大蟲屍「噁心感爆棚」泡前別忘這動作

不少人喜歡泡濾掛咖啡，有現沖的醇香口感，網友在網路社群「爆料公社」發文，指在家泡濾掛，連沖兩次，喝得開心，但要丟棄咖啡濾...

來聽故事 認識神仙府

聯合報系有行旅企畫的台南走讀之旅，由專業府城歷史導覽老師陳冠州帶路。台南「三步一小廟、五步一大廟」，美稱「神仙府」，導覽...

涮涮鍋、泡菜雞、綠咖哩！3間打破傳統「異國風年菜」

年節將至，家家戶戶也陸續開始準備年菜。除了傳統年菜外，「橘色涮涮屋」今年再度推出團圓鍋物料理，食材囊括日本和牛、帝王蟹等...

滿500送500、主餐買1送1！「大河屋」插旗微風南京

米塔集團旗下的屋台料理品牌「大河屋」，自2021年末正式進駐微風南京，開設在台第33間門市。為慶祝新店開幕，消費滿500...

玉世家清韻迎新春 翡翠玉環交串無限圓滿好運到

迎接全新的一年，玉世家（JADEGIA）以華人最鍾愛的翡翠，推出全新新春翡翠珠寶清韻系列，以典雅的玉環交串的設計，寄與親...

CSD中衛親子「豹吻」口罩 仿真登場

美麗豹紋極具神秘野性魅力，可說是時尚界萬年經典時髦元素。擅長設計彩色口罩的CSD中衛最新推出「豹吻」親子口罩，色彩飽和，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。