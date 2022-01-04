聽新聞
test
0:00 / 0:00
泡完濾掛咖啡發現大蟲屍「噁心感爆棚」泡前別忘這動作
不少人喜歡泡濾掛咖啡，有現沖的醇香口感，網友在網路社群「爆料公社」發文，指在家泡濾掛，連沖兩次，喝得開心，但要丟棄咖啡濾包時，卻看到一隻翼展約有5公分的大飛蟲屍體在咖啡渣裡，讓他覺得噁心到不行，向咖啡包廠商反應，業者也搞不清楚蟲子是怎麼跑進去的，網友表示，一般人沖濾掛都不會仔細看裡面，提醒還是要注意。
這名網友發文表示，在家泡濾掛，連沖了兩次熱水，沖的時候要盯著濾包裡的咖啡粉，當時並沒有查覺有異樣，等到咖啡喝完要丟濾包時，卻看到這隻大蟲，懷疑可能原來蟲子藏在咖啡粉裡，被熱水燙死後，才浮到咖啡渣的表面，「超大一隻蟲，噁心感爆棚」。
後來他致電咖啡包廠商反應，但廠商說機器包裝有加蓋、咖啡豆有經過高溫烘培及研磨，
實在不明白哪個環節出問題，懷疑蟲子可能是原來就在濾袋裡，「因為蟲子在太完整了」，廠商不斷道歉，並稱要贈送咖啡禮盒，但他心想「誰還敢喝啊」，提醒濾掛式咖啡愛好者，撕開包裝後要稍微檢查一下，有沒有蟲蟲在裡面。
網友則反應「喝完才發現真的超噁心」、「濾掛原來是封好的，從來沒想過要檢查」、「下次再泡可得看清楚了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言