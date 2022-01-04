涮涮鍋、泡菜雞、綠咖哩！3間打破傳統「異國風年菜」

年節將至，家家戶戶也陸續開始準備年菜。除了傳統年菜外，「橘色涮涮屋」今年再度推出團圓鍋物料理，食材囊括日本和牛、帝王蟹等海陸元素；「瓦城泰統」則是針對旗下品牌招牌，推出泰式、湘式、台式等不同風格的套餐組合。至於主打韓式料理的「涓豆腐」，則是吃得到韓式經典料理，還有針對年節推出的「韓國泡菜一隻雞」，都為餐桌增添不同的異國情調。

【橘色涮涮屋】

橘色涮涮屋今年再度推出冷凍年菜全台宅配服務，「八仙報喜宅配組」提供日本松葉蟹腳、日本干貝、黑玉海參等海鮮與多種火鍋丸餃，搭配2種不同的肉品選擇。「豬雞組」內含頂級松阪豬、盤克夏黑毛豬、黑羽烏骨雞，每套5,800元；「牛豬組」則是包含日本和牛翼板、美國頂級牛小排、盤克夏黑毛豬，每套6,800元。

門市也限定推出3款外帶年菜套組，均以日式昆布高湯為底，配上手工漿丸、時蔬，其中「山珍特饌陸饗組」，集結日本和牛翼板、美國頂級沙朗、盤克夏黑毛豬等食材，適合3～4人享用，每套6,280元。「六寶迎春海陸組」則有澳洲活大龍蝦、南非鮑魚、日本和牛翼板、美國頂級沙朗等海陸食材，適合5～6人共享，每套10,800元。至於「尊爵六品帝王組」則有日本帝王蟹、南非鮑魚作為主角，每套18,800元，可供6～7人分享。

【瓦城泰統】

瓦城泰統集團今年集結旗下的瓦城、非常泰、1010湘、時時香等品牌，推出一系列春節年菜組合。「瓦城」與「非常泰」集結原味月亮、冬粉鮮蝦煲、檸檬清蒸魚等明星菜色，還有新年限定的綠咖哩什蔬、鐵板香辣雙鮮、開運酸辣海鮮鍋等菜色，6人份3,999元、8人份5,999元。

「時時香」外帶套餐，則有黃金上湯獅子頭、剝皮辣椒燉雞湯、3.5杯雞、阿婆紅燒肉等經典台菜。「1010湘」套餐有神仙孜然肋排骨、霸王魚頭、松子年糕牛肉、一罐香等菜餚，另外還有「麻油櫻花蝦松阪豬米糕」可供加購。1月27日前訂購外帶套餐，並於小年夜、除夕取貨，還可獲得888元的開運美味金，可於店內消費滿額時折抵。

【豆府餐飲】