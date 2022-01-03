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滿500送500、主餐買1送1！「大河屋」插旗微風南京

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
大河屋於微風南京開設在台第33間門市。圖／米塔提供
大河屋於微風南京開設在台第33間門市。圖／米塔提供

米塔集團旗下的屋台料理品牌「大河屋」，自2021年末正式進駐微風南京，開設在台第33間門市。為慶祝新店開幕，消費滿500元就送價值500元的優惠券，另外至1月7日前，還可享指定主餐買1送1的限時限量優惠。

「屋台文化」起源自江戶時代，乃是因應外食需求而產生的用餐型態，提供丼飯、串燒、關東煮等料理。「大河屋」即是結合日式居酒屋與屋台料理特色，主打日式燒肉丼飯、酒食串燒、風味料理。此次新開幕的微風南京店，是品牌在北台灣第13間門市，同樣延續日式屋台情境的設計風格。除了提供招牌的無敵海鮮盛合丼、明太子雞腿串、秘醬豬肉串等料理外，同時店內獨家推出「嫩肩牛肉丼」，選用美國嫩肩里肌牛排，透過直火炙燒的手法，搭配特調醬汁、鹽蔥醬上桌。

為慶祝大河屋微風南京店新店開幕，即日起來店消費滿500元，就贈送價值500元的大河屋優惠券，內含6道人氣料理兌換券。另外至1月7日前，凡消費「沙朗牛排丼」就贈送「炙燒豬／牛肉丼」一份，每日限量100份。

微風 品牌 海鮮

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