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玉世家清韻迎新春 翡翠玉環交串無限圓滿好運到

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
清韻系列耳針款紫羅蘭翡翠三環鑲鑽垂墜耳環，42,000元。圖／玉世家提供
清韻系列耳針款紫羅蘭翡翠三環鑲鑽垂墜耳環，42,000元。圖／玉世家提供

迎接全新的一年，玉世家（JADEGIA）以華人最鍾愛的翡翠，推出全新新春翡翠珠寶清韻系列，以典雅的玉環交串的設計，寄與親友彼此緊緊相依的情誼，為新的一年註解美好的起點。交串的玉環有雙環，亦有三環，造型既古典又有現代感，不論是綠翠、紅翡、黃翡、白翡、紫羅蘭翡翠，都各有不同的氣韻。除了項鍊墜飾，還有耳夾、耳針、耳勾款與耳扣等耳環，讓配戴翡翠更容易容易日常的穿搭。

清韻系列翡翠玉環象徵團圓、圓滿、完足；而兩個或三個交串相扣的玉環，更有綿綿無盡的寓意。而相串的翡翠玉環，並非由兩個或多個玉環所組裝而成，而是經過工匠的慢工細活，審慎度量不同角度，手工鑿穿一整塊玉石，才能雕琢城相串的玉環。雕琢成串環後再點綴搭配其他的寶石，鑲嵌成耳環或吊墜等珠寶，更顯難得可貴，無論是自己配戴或餽贈親友都很適合，將美好的祝福戴上身。

清韻系列耳夾款黃翡三環鑲鑽垂墜耳環，52,000元。圖／玉世家提供
清韻系列耳夾款黃翡三環鑲鑽垂墜耳環，52,000元。圖／玉世家提供
玉世家推出清韻系列以摩登設計演繹團圓心意。圖／玉世家提供
玉世家推出清韻系列以摩登設計演繹團圓心意。圖／玉世家提供
清韻系列耳針款翡翠雙環鑲鑽垂墜耳環，價格店洽。圖／玉世家提供
清韻系列耳針款翡翠雙環鑲鑽垂墜耳環，價格店洽。圖／玉世家提供
清韻系列翡翠雙環鑲鑽墜飾，62,000元。圖／玉世家提供
清韻系列翡翠雙環鑲鑽墜飾，62,000元。圖／玉世家提供
清韻系列紫羅蘭翡翠雙環鑲鑽墜飾，43,000元。圖／玉世家提供
清韻系列紫羅蘭翡翠雙環鑲鑽墜飾，43,000元。圖／玉世家提供
清韻系列耳勾款翡翠雙環鑲鑽垂墜耳環，18萬6,000元。圖／玉世家提供
清韻系列耳勾款翡翠雙環鑲鑽垂墜耳環，18萬6,000元。圖／玉世家提供

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