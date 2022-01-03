米其林星廚加持 TART TAIPEI 2022春節限定口味上市

吃甜甜、過好年！米其林星級主廚林明健（Chef Kin）旗下的「TART TAIPEI」手工酥塔專門店，即日起至2月6日推出「巧事花生」、「黑金芝麻」、「富貴流沙」三款造型與風味都充滿過年吉祥寓意的春節限定口味酥塔。「新春金喜」禮盒三入售價274元、六入售價548元，亦可購買單顆搭配其他常溫或水果酥塔組成禮盒。其中「巧事花生」、「黑金芝麻」兩種口味，另推出五吋塔，售價580元。

「巧事花生」酥塔（小塔88元、五吋塔580元）底層鋪填法國頂級莊園級巧克力Michel Cluizel的牛奶巧克力，內餡使用花生醬拌入蛋、奶、鮮奶油，調和至柔滑細緻，烘烤出爐上層撒花生碎。花生與巧克力的經典搭配，濃郁堅果香氣香甜誘人，絲滑甜蜜不膩口。五吋酥塔上方綴以白巧克力製成維妙維肖的花生，可愛討喜。

「黑金芝麻」酥塔（小塔88元、五吋塔580元）將手工塔皮注入黑芝麻醬融合奶油乳酪而成濃郁柔滑內餡烤焙出爐，表層撒上食用金粉，充滿低調華麗質感，內餡微微流動的香醇綿密口感，與酥香塔皮完美融合，入口芝麻溫潤香氣漫溢，為冬季帶來陣陣暖香。

「富貴流沙」酥塔（小塔98元）選用紅土鹹蛋黃融合奶油乳酪製成金黃色澤流沙內餡，包覆輕甜滑順的烏豆沙餡，上層綴以白巧克力製成的金色錢幣，充滿富貴招財意涵！輕盈酥脆塔皮於口中化開，鹹甜濃郁香氣悠長的鹹蛋黃與香甜柔滑的豆沙完美融合其中，除了熟悉的蛋黃酥濃香，口感更為潤澤細緻，齒頰留香。