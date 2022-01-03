亞洲通路第一！台灣家樂福獲動物福利奧斯卡「金蛋獎」

「有些事情明知道不容易做，但不做日後一定會後悔」，台灣家樂福總經理王俊超表示，從2018年推動食物轉型計畫起，經過三年的努力，如今台灣家樂福以一顆蛋讓世界看見台灣；獲得長期關注經濟動物福利的英國知名「世界農場動物福利協會CIWF(Compassion In World Farming)」頒發的「金蛋獎」(Good Egg Award)肯定，並將於今年六月前往倫敦領獎。

由CIWF審查頒發的「金蛋獎」可說是經濟動物福利的奧斯卡，獲獎企業不僅需要持續推廣非籠飼雞蛋，並要有行動及具體實際銷售的成績表現，更要針對推動完全廢除格子籠蛋雞飼養、政策制定及有具體落實的期程時間表及承諾。而家樂福是CIWF成立以來，第一個受獎的亞洲通路商，這是CIWF對台灣家樂福為改善經濟動物福利，推動非籠飼雞蛋所做出的努力及行動，進而帶動產業翻轉創造影響力的肯定。

台灣家樂福總經理王俊超表示，接獲「金蛋獎」肯定的第一時間，除了要與所有響應的蛋農、非營利組織、合作夥伴及參與推行計畫的員工，分享這個亞洲通路第一的殊榮，更要頒獎給共同推動農場動物福利的夥伴們，以及促進非籠飼雞蛋革命的先行者。同時，也宣布家樂福進階版的動物福利政策；從善待蛋雞的「非籠飼雞蛋」擴大至推動乳牛動物福利，同時，自有品牌的雞肉及豬肉等，也將逐步落實飼養及屠宰的等相關動物福利政策。

目前台灣家樂福賣場銷售的非籠飼雞蛋業績已占整體雞蛋的2成，目標在2025年前店內將只販售非籠飼雞蛋，而在2028年前自有品牌食品產品原料將全部改為非籠飼雞蛋。此外，2022年台灣家樂福將完成自有品牌雞肉及豬肉屠宰端的場動物福利稽核，並在2023年完成屠宰場動物福利改善作業，2025年自有品牌雞肉及豬肉飼養亦需符合動物福利標準。而自2025年起，台灣家樂福單一乳源專區，將只販售具有動物福利標章認證的小農鮮乳。