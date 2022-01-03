金色三麥派對年菜開賣 功夫鍋派對組限時6折

看準春節9天連假的團圓聚餐需求，「為歡聚而誕生」的金色三麥餐廳，首度打破年菜套組形式，於集團線上商城「三麥廚房360°嚴選（https://shop.lebledor.com/）」集結超過20道派對風格料理，讓消費者依照喜好和需求自由選購。

其中過年必備的圍爐鍋物，搭配嚴選海陸澎湃食材推出組合，每道料理皆出自衛福部推廣的HACCP認證廚房，美味又安心。即日起至1月31日止，「功夫鍋派對組」限時6折優惠，於「三麥廚房360°嚴選」線上消費單筆滿千元，再享免運宅配到家。

誰說圍爐只能吃佛跳牆？想像聚會餐桌上有外脆內嫩又多汁的金色三麥經典豬肋排、現烤出爐的披薩，讓人忍不住一口接一口的椒朋友滷味，無論開胃或小酌都是絕佳選擇，圍爐大餐後再端出清爽透涼的BAC冰淇淋和雪芙蕾，為年節聚會畫下完美句點。

聚會圍爐當然不能少了台灣人最重要的火鍋，金色三麥主廚團隊耗時8小時以天然食材精心熬製，並考量國人口味，推出四種不同辣度的「功夫鍋」湯底，搭配鴛鴦鍋或賓士鍋形式，還能一次享受多種口味，滿足不同需求。

無辣不歡首選「紅面關公煮」麻辣鍋底，運用花椒、辣椒等二十多種辛香料打造獨門配方，費心炒出底蘊，接著添加牛骨高湯後再次熬煮，以時間醞釀出溫潤不刺激的麻辣鍋湯底。

小辣開胃推薦泰式「蝦皇暹羅浴鍋」，不惜成本熬製的原汁蝦湯，配上泰式辛香料，鮮香酸辣讓人食慾大開。

微辣驅寒必吃「娘娘萬福鍋」，白胡椒的辛香帶來暖意，以老母雞熬出精華高湯，內含三支帶骨雞腿，象徵台灣人「款待」的誠意，及能嚐到雞腿的好福氣。

不吃辣則有適合闔家享用的「酸白菜富貴鍋」可以選擇，採天然方式製作，使用歷經至少25天純米發酵的酸白菜為基底，酸香夠味。