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金色三麥派對年菜開賣 功夫鍋派對組限時6折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「娘娘萬福鍋」特以老母雞熬出精華，以滿滿白胡椒、蒜頭、老薑熬出驅寒基底。功夫鍋派對組特價989元。圖／金色三麥提供。
「娘娘萬福鍋」特以老母雞熬出精華，以滿滿白胡椒、蒜頭、老薑熬出驅寒基底。功夫鍋派對組特價989元。圖／金色三麥提供。

看準春節9天連假的團圓聚餐需求，「為歡聚而誕生」的金色三麥餐廳，首度打破年菜套組形式，於集團線上商城「三麥廚房360°嚴選（https://shop.lebledor.com/）」集結超過20道派對風格料理，讓消費者依照喜好和需求自由選購。

其中過年必備的圍爐鍋物，搭配嚴選海陸澎湃食材推出組合，每道料理皆出自衛福部推廣的HACCP認證廚房，美味又安心。即日起至1月31日止，「功夫鍋派對組」限時6折優惠，於「三麥廚房360°嚴選」線上消費單筆滿千元，再享免運宅配到家。

誰說圍爐只能吃佛跳牆？想像聚會餐桌上有外脆內嫩又多汁的金色三麥經典豬肋排、現烤出爐的披薩，讓人忍不住一口接一口的椒朋友滷味，無論開胃或小酌都是絕佳選擇，圍爐大餐後再端出清爽透涼的BAC冰淇淋和雪芙蕾，為年節聚會畫下完美句點。

聚會圍爐當然不能少了台灣人最重要的火鍋，金色三麥主廚團隊耗時8小時以天然食材精心熬製，並考量國人口味，推出四種不同辣度的「功夫鍋」湯底，搭配鴛鴦鍋或賓士鍋形式，還能一次享受多種口味，滿足不同需求。

無辣不歡首選「紅面關公煮」麻辣鍋底，運用花椒、辣椒等二十多種辛香料打造獨門配方，費心炒出底蘊，接著添加牛骨高湯後再次熬煮，以時間醞釀出溫潤不刺激的麻辣鍋湯底。

小辣開胃推薦泰式「蝦皇暹羅浴鍋」，不惜成本熬製的原汁蝦湯，配上泰式辛香料，鮮香酸辣讓人食慾大開。

微辣驅寒必吃「娘娘萬福鍋」，白胡椒的辛香帶來暖意，以老母雞熬出精華高湯，內含三支帶骨雞腿，象徵台灣人「款待」的誠意，及能嚐到雞腿的好福氣。

不吃辣則有適合闔家享用的「酸白菜富貴鍋」可以選擇，採天然方式製作，使用歷經至少25天純米發酵的酸白菜為基底，酸香夠味。

四款特色鍋底另有期間限定的「功夫鍋派對組」可選購，組合包含鍋底及嚴選海鮮盤、嚴選豬五花與嚴選花枝丸，凡購買功夫鍋派對組再贈三麥廚房保冰袋乙個、金色三麥餐廳350毫升紙本啤酒兌換券兩張。酸白菜富貴鍋派對組特價838元、娘娘萬福鍋派對組特價989元、紅面關公煮派對組特價889元、蝦皇暹羅浴鍋派對組特價889元，即日起於「三麥廚房360°嚴選」和金色三麥門市同步開賣。

「紅面關公煮」使用花椒、辣椒等二十幾種辛香料的獨門配方，熬出溫潤不刺激的麻辣鍋湯底。功夫鍋派對組特價889元。圖／金色三麥提供。
「紅面關公煮」使用花椒、辣椒等二十幾種辛香料的獨門配方，熬出溫潤不刺激的麻辣鍋湯底。功夫鍋派對組特價889元。圖／金色三麥提供。
功夫鍋派對組於「三麥廚房360°嚴選」、金色三麥門市同步販售。購買功夫鍋派對組即贈三麥廚房保冰袋乙個、金色三麥餐廳350毫升啤酒兌換券兩張。圖／金色三麥提供。
功夫鍋派對組於「三麥廚房360°嚴選」、金色三麥門市同步販售。購買功夫鍋派對組即贈三麥廚房保冰袋乙個、金色三麥餐廳350毫升啤酒兌換券兩張。圖／金色三麥提供。
金色三麥「派對型年菜」突破年菜套組框架，於集團線上商城「三麥廚房360° 嚴選」開闢年菜自選專區。圖／金色三麥提供。
金色三麥「派對型年菜」突破年菜套組框架，於集團線上商城「三麥廚房360° 嚴選」開闢年菜自選專區。圖／金色三麥提供。
「蝦皇暹羅浴鍋」取自泰式經典冬蔭功風味，以高成本原料熬煮原汁蝦湯，加入香茅、南薑、檸檬葉，打造滑順口感及厚實不刺激的酸辣湯頭。功夫鍋派對組特價889元。圖／金色三麥提供。
「蝦皇暹羅浴鍋」取自泰式經典冬蔭功風味，以高成本原料熬煮原汁蝦湯，加入香茅、南薑、檸檬葉，打造滑順口感及厚實不刺激的酸辣湯頭。功夫鍋派對組特價889元。圖／金色三麥提供。
主廚團隊以自然方式、純米發酵完成了「酸白菜富貴鍋」中的靈魂「酸白菜」，呈現絕佳平衡的酸香風味。功夫鍋派對組特價838元。圖／金色三麥提供。
主廚團隊以自然方式、純米發酵完成了「酸白菜富貴鍋」中的靈魂「酸白菜」，呈現絕佳平衡的酸香風味。功夫鍋派對組特價838元。圖／金色三麥提供。
派對型年菜於金色三麥線上商城「三麥廚房360° 嚴選」即日起開賣，提供超過二十道派對風格料理。圖／金色三麥提供。
派對型年菜於金色三麥線上商城「三麥廚房360° 嚴選」即日起開賣，提供超過二十道派對風格料理。圖／金色三麥提供。

派對 台灣人 關公

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