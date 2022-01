特別的人值得最好的！DE BEERS璀璨鑽石迎西洋情人節

農曆新年將至,一年之中最浪漫的西洋情人節也在就不遠了。不論是熱戀中的情人或是平穩攜手人生下半場的另一半,最特別的人都值得一份完美的禮物。象徵珍貴、純淨、璀璨的De Beers鑽石,每一顆以遵循道德章程的方式開採而出,在情人節前夕推出全新Dewdrop系列作品,豐富送禮獻愛的選擇。

De Beers最歡迎的設計之一Dewdrop,靈感來自黎明時分的清新露珠,以精緻的鑽石排列象徵生命中嶄新的開始和令人興奮的無限可能性,向大自然的美麗致敬。全新設計包括推出一對富現代感的圈形鑽石耳環,將品牌經典的圓牌吊墜設計輪廓融入設計,象徵大自然生生不息的循環。時髦的耳骨夾和圓牌吊墜項鍊也推出全新18K 玫瑰金款式,結合密釘鑲鑽石和圓形明亮式包鑲鑽石,搭配性更高。