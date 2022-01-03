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特別的人值得最好的！DE BEERS璀璨鑽石迎西洋情人節

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
全新De Beers Dewdrop 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，54,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Dewdrop 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，54,000元。圖／De Beers提供

農曆新年將至，一年之中最浪漫的西洋情人節也在就不遠了。不論是熱戀中的情人或是平穩攜手人生下半場的另一半，最特別的人都值得一份完美的禮物。象徵珍貴、純淨、璀璨的De Beers鑽石，每一顆以遵循道德章程的方式開採而出，在情人節前夕推出全新Dewdrop系列作品，豐富送禮獻愛的選擇。

De Beers最歡迎的設計之一Dewdrop，靈感來自黎明時分的清新露珠，以精緻的鑽石排列象徵生命中嶄新的開始和令人興奮的無限可能性，向大自然的美麗致敬。全新設計包括推出一對富現代感的圈形鑽石耳環，將品牌經典的圓牌吊墜設計輪廓融入設計，象徵大自然生生不息的循環。時髦的耳骨夾和圓牌吊墜項鍊也推出全新18K 玫瑰金款式，結合密釘鑲鑽石和圓形明亮式包鑲鑽石，搭配性更高。

同樣從大自然之美汲取靈感的Enchanted Lotus系列則以如同鑽石一般象徵著純潔和永恒的蓮花為主要設計元素，女性化的設計適合風格柔美的另一半。而針對首次想要入手鑽石者為推出的My First De Beers系列，則是以De Beers 經典鑽石珠寶設計為藍本所推出的百搭實戴的纖巧版本，簡約經典的款式更加彰顯主鑽的璀璨迷人，浪漫的心形切割鑽石，由密釘微鑲鑽石的微光環繞，經典Aura鑲嵌更彰顯中央心形鑽石的本真之美和精巧輪廓。

De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石手鐲，18萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石手鐲，18萬4,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Dewdrop 18K白金圈形鑽石耳環，21萬9,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Dewdrop 18K白金圈形鑽石耳環，21萬9,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Dewdrop 18K玫瑰金圓牌吊墜鑽石項鍊，12萬6,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Dewdrop 18K玫瑰金圓牌吊墜鑽石項鍊，12萬6,000元。圖／De Beers提供
De Beers在情人節前夕推出鑽石珠寶新品，歌頌一年之中最浪漫的日子。圖／De Beers提供
De Beers在情人節前夕推出鑽石珠寶新品，歌頌一年之中最浪漫的日子。圖／De Beers提供
My First De Beers Aura 18K白金圓形明亮式切割鑽石吊墜項鍊，92,000元。圖／De Beers提供
My First De Beers Aura 18K白金圓形明亮式切割鑽石吊墜項鍊，92,000元。圖／De Beers提供
De Beers在情人節前夕推出鑽石珠寶新品，歌頌一年之中最浪漫的日子。圖／De Beers提供
De Beers在情人節前夕推出鑽石珠寶新品，歌頌一年之中最浪漫的日子。圖／De Beers提供
My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石耳釘，主鑽約0.20克拉，總重約0.60克拉，16萬4,000元。圖／De Beers提供
My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石耳釘，主鑽約0.20克拉，總重約0.60克拉，16萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金珍珠貝母鑽石戒指，10萬9,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金珍珠貝母鑽石戒指，10萬9,000元。圖／De Beers提供

鑽石 情人節

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