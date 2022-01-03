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特別的人值得最好的！DE BEERS璀璨鑽石迎西洋情人節
農曆新年將至，一年之中最浪漫的西洋情人節也在就不遠了。不論是熱戀中的情人或是平穩攜手人生下半場的另一半，最特別的人都值得一份完美的禮物。象徵珍貴、純淨、璀璨的De Beers鑽石，每一顆以遵循道德章程的方式開採而出，在情人節前夕推出全新Dewdrop系列作品，豐富送禮獻愛的選擇。
De Beers最歡迎的設計之一Dewdrop，靈感來自黎明時分的清新露珠，以精緻的鑽石排列象徵生命中嶄新的開始和令人興奮的無限可能性，向大自然的美麗致敬。全新設計包括推出一對富現代感的圈形鑽石耳環，將品牌經典的圓牌吊墜設計輪廓融入設計，象徵大自然生生不息的循環。時髦的耳骨夾和圓牌吊墜項鍊也推出全新18K 玫瑰金款式，結合密釘鑲鑽石和圓形明亮式包鑲鑽石，搭配性更高。
同樣從大自然之美汲取靈感的Enchanted Lotus系列則以如同鑽石一般象徵著純潔和永恒的蓮花為主要設計元素，女性化的設計適合風格柔美的另一半。而針對首次想要入手鑽石者為推出的My First De Beers系列，則是以De Beers 經典鑽石珠寶設計為藍本所推出的百搭實戴的纖巧版本，簡約經典的款式更加彰顯主鑽的璀璨迷人，浪漫的心形切割鑽石，由密釘微鑲鑽石的微光環繞，經典Aura鑲嵌更彰顯中央心形鑽石的本真之美和精巧輪廓。
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