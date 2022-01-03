日本火山浮石攻陷台灣 海委會：一路緊盯監測

日本小笠原群島海底火山去年8月噴發，火山浮石漂流百里到台灣、菲律賓等地，去年底台灣東海岸已發現蹤跡，浮石有的細如砂石，大的如網球，沿近海作業船隻擔心不小心吸入，生財機具恐不保，海洋委員會等單位持續從海空監測。海委會副主委蔡清標說，以現有科技技術無法預測大氣與海洋長期精確變動，浮石漂移預測具相當挑戰性，海保署、海巡署持續運用無人機空拍岸際，以最快方式掌握浮石動態。

海委會表示，為監控浮石動態，曾聯絡日本JAMSTEC（海洋研究開發機構）與JAXA（宇宙航空研究開發機構）科學家提供火山浮石觀測現況，補強與更新海面火山浮石位置與數量資訊，110年11月30日，海巡署發現回報日本火山浮石首次接近台灣東部地區，海洋委員會隨即在去年12月1日發布新聞稿提醒船舶注意航安，後續也在官網建立火山浮石訊息專區，結合一站式平台公開資訊，每天發布新聞稿對外公告火山浮石監測及模擬結果，以利相關單位共同應處。

蔡清標說，過去這段時間，交通部航港局曾開火山浮石航安研商會議，由港務公司、工業局、漁業署，做好港口防制及打撈作業，盡速清理漂進漁港區內浮石、行政院原子能委員會也要求台電公司持續掌握火山浮石漂移路徑與核電廠進水口浮石動態及加強監視，並適時依程序採取應變措施。另，漁業署漁港浮石去化解決方案會議研商結果，評估火山浮石應可適用在多肉植物種植及園藝等。

海保署也派員就近巡查及進行採水檢測，12月2日、3日分別至台東杉原美麗灣海灘以及綠島海域採取水樣，檢測結果顯示，與往常檢測無明顯差異，推估火山浮石尚未影響生態，後續將持續進行海洋水質監測及檢驗。

海委會強調，火山浮石屬自然現象產生的物質，不管在海洋或岸際，人力在短期內難以兼顧經濟效益，在火山浮石隨自然或人力去化之前，面對各類影響，海委會將持續落實監測作業，並透過衛星影像資料監測研判浮石可能位置，進行近海確認與監控，同時配合國海院海洋模擬與日本析研的火山浮石漂流預測模擬相互驗證，全面監控火山浮石動態，避免海岸重要設施、過往船舶與海洋生態遭受損害。