義式湯餃包片皮鴨！PASTA & CO.X大三元推烤鴨元寶湯餃

吃膩了一成不變的年菜？迎接金虎年，由曾在紐約多家米其林星級餐廳修業的美籍台裔主廚呂學明（Timothy）打造之全新品牌PASTA & CO.，特別與走過半世紀風華、連續三年獲米其林一星的大三元酒樓，聯名推出「烤鴨元寶湯餃禮盒」，為手工義大利麵餃（tortellini）注入大家熟悉的中式風味。

PASTA & CO.在義式湯餃內包入大三元烤鴨，結合澄清鴨湯、酥脆鴨皮，推出「烤鴨元寶湯餃禮盒」呈現東西融合獨特美味。禮盒每盒四人份，售價1280元，即日起至2022年1月20日於PASTA & CO.官網銷售，可選擇冷凍宅配或於大三元酒樓自取。