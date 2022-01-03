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義式湯餃包片皮鴨！PASTA & CO.X大三元推烤鴨元寶湯餃

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
PASTA & CO.以義式湯餃包大三元烤鴨為內餡，結合澄清鴨湯、酥脆鴨皮呈現東西融合獨特美味。圖／PASTA & CO.提供。
PASTA & CO.以義式湯餃包大三元烤鴨為內餡，結合澄清鴨湯、酥脆鴨皮呈現東西融合獨特美味。圖／PASTA & CO.提供。

吃膩了一成不變的年菜？迎接金虎年，由曾在紐約多家米其林星級餐廳修業的美籍台裔主廚呂學明（Timothy）打造之全新品牌PASTA & CO.，特別與走過半世紀風華、連續三年獲米其林一星的大三元酒樓，聯名推出「烤鴨元寶湯餃禮盒」，為手工義大利麵餃（tortellini）注入大家熟悉的中式風味。

PASTA & CO.在義式湯餃內包入大三元烤鴨，結合澄清鴨湯、酥脆鴨皮，推出「烤鴨元寶湯餃禮盒」呈現東西融合獨特美味。禮盒每盒四人份，售價1280元，即日起至2022年1月20日於PASTA & CO.官網銷售，可選擇冷凍宅配或於大三元酒樓自取。

為完整演繹手工義大利麵結合大三元港式片皮鴨的獨一無二美味，主廚呂學明混合蕎麥、全麥杜蘭小麥粉及義大利00粉等三種不同麵粉，復刻全麥荷葉餅的Q勁、色澤與溫潤麥香；內餡則將烤鴨肉攪打成慕斯拌入大三元特製甜麵醬，再加入蒜苗、香油調味，手工包出顆顆精巧的元寶餃，下鍋煮約三分鐘，即可搭佐使用烤過鴨骨架及鴨高湯、以法式澄清湯（consommé）方式悉心慢煮成的澄清鴨湯一齊享用，清澈透亮的琥珀色暖湯與烤鴨元寶餃結合，搭配香煎至金黃酥脆的鴨皮，滴入些許煎鴨皮逼出的鴨油，一口融合經典烤鴨肉鮮、皮脆、湯醇的特色。

義大利元寶餃融合中式烤鴨肉鮮、皮脆、湯醇的特色。圖／PASTA & CO.提供。
義大利元寶餃融合中式烤鴨肉鮮、皮脆、湯醇的特色。圖／PASTA & CO.提供。
手工義大利麵餃顆顆有如小元寶，為春節帶來好兆頭。圖／PASTA & CO.提供。
手工義大利麵餃顆顆有如小元寶，為春節帶來好兆頭。圖／PASTA & CO.提供。
PASTA & CO.與大三元推出聯名春節限定禮盒，包裝以貴氣赭紅搭配燙金字體充滿年節喜氣。圖／PASTA & CO.提供。
PASTA & CO.與大三元推出聯名春節限定禮盒，包裝以貴氣赭紅搭配燙金字體充滿年節喜氣。圖／PASTA & CO.提供。
PASTA & CO. X大三元烤鴨元寶湯餃禮盒內含烤鴨元寶湯餃、澄清鴨湯、酥脆鴨皮四人份。圖／PASTA & CO.提供。
PASTA & CO. X大三元烤鴨元寶湯餃禮盒內含烤鴨元寶湯餃、澄清鴨湯、酥脆鴨皮四人份。圖／PASTA & CO.提供。

烤鴨 義大利 米其林

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