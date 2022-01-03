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LINE Pay新春優惠加碼 指定傳統市場、花市享12%回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay照顧民眾農曆年節採買需求，推出指定通路限時加碼紅包和LINE POINTS點數回饋，陪伴千萬用戶過新年。圖／LINE Pay提供
LINE Pay照顧民眾農曆年節採買需求，推出指定通路限時加碼紅包和LINE POINTS點數回饋，陪伴千萬用戶過新年。圖／LINE Pay提供

迎新年採購旺季，LINE Pay宣布「春節大小事來Pay」新春優惠系列活動即日起陸續開跑，包括傳統市場、百貨3C家電賣場、旅遊平台全面加碼紅包和LINE POINTS點數回饋，最高可享12%回饋，不管是年貨採買或出外遊玩走春，透過零接觸支付可減少接觸風險，輕鬆滿足民眾日常支付需求。

採購年貨一定要到市場採買才對味，即日起至1月31日止，全台13處指定傳統市場和花市筆筆消費享LINE POINTS 12%回饋，單筆最高回饋240點。

1月5日至2月6日於三井OUTLET、義大世界購物廣場單筆消費滿2,000元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 188點回饋，綁定中國信託LINE Pay卡再加碼最高LINE POINTS 4%回饋。自1月10日至2月6日止，新光三越單筆消費滿1,888元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 388點回饋；環球購物中心、微風各館、漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場單筆消費滿1,888即享最高LINE POINTS 3%回饋。

想要生活家電汰舊換新的民眾，自1月7日至1月16日到全國電子購買電視、冰箱、洗衣機等指定品項，單筆消費滿20,000元，則可享LINE POINTS 888點回饋。

滿足年節送禮需求，自1月17日至2月6日止，於橡木桶、酒條通、采盟設立之酒品專櫃或展售店單筆消費滿6,666元可享最高LINE POINTS 6%回饋。

不管是消耗沒用完的年假還是春節走春，自1月24日至2月6日，用戶於KLOOK單筆消費滿888元可抽紅包，最高可得LINE POINTS 588點回饋。LINE Pay長期推動的「無現金夜市」擴大至全台，自1月28日到2月28日包括台北、新竹、台中、台南、高雄、台東共14個指定夜市，用戶使用LINE Pay付款單筆消費滿50元即可抽紅包，單日最高可抽5次，每次皆有機會抽中28點紅包入袋，吃小吃也有機會獲得小確幸回饋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

LINE Pay新春優惠送不停，全台13處指定傳統市場和花市年貨採買筆筆享12%回饋。圖／LINE Pay提供
LINE Pay新春優惠送不停，全台13處指定傳統市場和花市年貨採買筆筆享12%回饋。圖／LINE Pay提供

LINE 紅包 環球購物中心

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