以「黑」為名！高端潮牌混搭浴袍、運動內衣 打造最辣跑趴裝

把所有產品都「黑化」而聞名的高端潮牌BLVCK在這季依舊是以黑為名，讓休閒服飾也能增添時髦感，甚至讓浴袍、運動內衣成為最辣跑趴裝束，讓人眼睛為之一亮。而A Bathing Ape（BAPE®）則再度與日本殿堂級藝術家空山基跨界，創造未來感十足的造型。

後疫情時代來臨，顧及實用需求與生活中快速變化的運動休閒風已成主流，高端潮牌BLVCK便打造可適應各種場合的穿搭風格。像是必備的中性寬鬆的棉質圓領衫，就靠細節與圖案質感取勝，融入黑灰調的泰迪熊，或是玫瑰與骷顱頭結合的精緻刺繡，雙雙利用黑化效果增添反差。但最讓人欣賞的還是BLVCK勇於打破穿搭界線，在日前的品牌活動中，就讓表演嘉賓女饒舌歌手夏沐以經典暗黑浴袍搭配了運動內衣現身，又辣又美果然立刻成為討論焦點。

而去年夏天，BAPE®首度與知名藝術家空山基（HAJIME SORAYAMA）跨界合作，當時就掀起了一波搶購熱潮。因此，帶著話題性與粉絲的期待，雙品牌再聯手，以空山基招牌的金屬光澤質地為概念，展現街頭藝術的融合，實現兩種風格的統一。提供完整服飾單品，包含圓領衫、T恤、長褲、球鞋和配件，便於搭配造型。無論是兩款針織帽、還是宛如未來機械的不難發現其靈感均來自空山基藝術作品 「機械姬」。而圓領衫、T恤和長褲則使用 BAPE®知名線條迷彩來打造印花，還融入了經典SHARK圖案。

饒舌歌手夏沐身著BLVCK闇黑經典浴袍7,980元、BLVCK基本款運動內衣2,980元和潮流飾帶縮口褲4,980元。圖／BLVCK提供

BLVCK 闇黑字母毛衣16,980元。圖／BLVCK提供

BLVCK黑色羅曼死運動衫8,980元。圖／BLVCK提供

BLVCK滿版印花踝靴15,980元。圖／BLVCK提供

BAPE® × HAJIME SORAYAMA聯名鯊魚外套15,999元。圖／BAPE®提供

BAPE® × HAJIME SORAYAMA聯名SK8 STA鞋9,199元。圖／BAPE®提供