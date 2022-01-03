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地瓜、馬鈴薯分不清楚！韓系擬真麵包快閃微風南山超市

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「ChocoChez Bakery」獨家5入組，口味：地瓜、南瓜、馬鈴薯、玉米、巧克力棉花糖軟餅乾，370元，每日限量30組。圖／微風提供
「ChocoChez Bakery」獨家5入組，口味：地瓜、南瓜、馬鈴薯、玉米、巧克力棉花糖軟餅乾，370元，每日限量30組。圖／微風提供

風靡韓國SNS的韓系「擬真麵包」風潮，現在也吹進台北信義商圈。看準跨年商機，韓風咖啡廳「ChocoChez Bakery」即日起至1月16日快閃Breeze Super微風超市南山旗艦店。除了為微風超市帶來獨家「擬真玉米麵包」，也推出「超限量5入組合」。另外，微風超市店中店日前也引進「njuTurn扭轉餐盒」，主打六大主食、多樣天然健康食材，提供周邊上班族或健身減重族更無負擔的餐點。

「ChocoChez Bakery」韓國老闆安相柏提到，韓國擬真麵包製作的方式與日式、歐式麵包不同，製作過程不需要經過發酵，將準備好的麵糰揉好經過冷藏再加入內餡，經過烘烤後略帶脆感的外皮，恰好帶出韓國麵包呈現出口感與年糕般的Q彈。

擬真麵包人氣款南瓜麵包，原料以新鮮南瓜泥加入，外觀麵糰用線刻畫出南瓜紋路樣式送進烘烤；地瓜麵包則採用台農66號地瓜、加入鮮奶油和蜂蜜一起打成泥入餡，麵包外表略微龜裂、外表灑上天然紫地瓜粉；馬鈴薯麵包加上義大利mozzarella起司，整體口感彈牙不膩。這回到微風南山超市快閃，「ChocoChez Bakery」再為微風獨家開發全新超擬真「玉米麵包」，黃澄澄的玉米造型麵包，使用韓國麵粉製作而成的Q彈麵皮，外脆內Q，內餡是台灣玉米粒混入奶油、韓國美乃滋、莫札瑞拉起司製作而成的香濃玉米餡。

「ChocoChez Bakery微風5入限定組合」，有地瓜、馬鈴薯、南瓜、玉米口味，以及有巧克力棉花糖軟餅乾，每天限量僅供30組，只要當日購買5入限定組合，憑消費發票，即可至臨櫃去兌換「林記海南雞」、「njuTurn扭轉餐盒」、「豆日子甜品」、「T.me café」等指定商品第二件享半價優惠。

另一家「njuTurn扭轉餐盒」，主打採用在地食材料理，提供嫩烤雞腿、獨家紅燒牛腩、嫩烤松阪豬、鹽烤鮭魚等六大主食，並依市場新鮮蔬食為主搭配，使用水煮，簡易調味，提供周邊上班族或健身減重族輕鬆無負擔的餐盒需求。

「njuTurn扭轉餐盒」嫩烤雞腿招牌餐盒附當日湯品或飲料，170元。圖／微風提供
「njuTurn扭轉餐盒」嫩烤雞腿招牌餐盒附當日湯品或飲料，170元。圖／微風提供
「njuTurn扭轉餐盒」舒肥小牛排沙拉碗附當日湯品或飲料，260元。圖／微風提供
「njuTurn扭轉餐盒」舒肥小牛排沙拉碗附當日湯品或飲料，260元。圖／微風提供
在微風南山超市「ChocoChez Bakery」快閃店消費滿250元，送韓劇「魷魚遊戲」引起話題的焦糖餅。 圖／微風提供
在微風南山超市「ChocoChez Bakery」快閃店消費滿250元，送韓劇「魷魚遊戲」引起話題的焦糖餅。 圖／微風提供
韓風咖啡廳「ChocoChez Bakery」12月30日起至1月16日快閃Breeze Super微風超市南山旗艦店。圖／微風提供
韓風咖啡廳「ChocoChez Bakery」12月30日起至1月16日快閃Breeze Super微風超市南山旗艦店。圖／微風提供

麵包 微風南山

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